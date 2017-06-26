Кадимян перешел в Ворсклу

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Артем ФРАНКОВ: «Ми ще не досягли дна» 09:31 — orl405 Про ДНО зачет! Но за дно могут под статью подвести. 09:17 — Miro Run а чому тільки футбол-ми в багатьох спортах стали посміховищами,але кому це цікаво- головне що мор...