Кадимян перешел в Ворсклу

Армянский нападающий Гегам Кадимян подписал контракт с «Ворсклой». Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.
- Нападающий национальной сборной Армении Гегам Кадимян подписал контракт с полтавской Ворсклой. 24-летний форвард имеет хорошую репутацию в украинском футболе. Ранее он играл в Карпатах и Заре, а теперь полтавская Ворскла решила пригласить в свои ряды неординарного форварда, имеющего опыт международных матчей.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.