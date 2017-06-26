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Кадимян перешел в Ворсклу

Экс-игрок «Зари» и «Карпат» подписал контракт с полтавским клубом

  • 26.06.2017 09:12
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Армянский нападающий Гегам Кадимян подписал контракт с «Ворсклой». Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.
 
- Нападающий национальной сборной Армении Гегам Кадимян подписал контракт с полтавской Ворсклой. 24-летний форвард имеет хорошую репутацию в украинском футболе. Ранее он играл в Карпатах и Заре, а теперь полтавская Ворскла решила пригласить в свои ряды неординарного форварда, имеющего опыт международных матчей.
 

Источник — Sport.ua

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