Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Луис КАМПОС: «Роналду сейчас грустно»

Друг Криштиану Роналду прокомментировал возможный уход португальца из «Реала»

  • 26.06.2017 08:52
  • 567 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
Луис Кампос, спортивный директор «Лилля» и хороший друг Криштиану, поделился мнением о будущем своего друга:
 
«Я думаю, что Криштиану нужно пару дней на размышление. Он сказал мне, что тоже этого хочет, и это нормально. Текущая ситуация в «Реале» напряженная, но Криштиану потребуется время, чтобы принять правильное решение. Ему грустно от того, что сейчас происходит. Криштиану много концентрируется на футболе и глупо думать, что именно он заполняет все налоговые декларации».
 

Источник — Marca

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    александр ковтун
      александр ковтун, 26.06.2017 08:57
    0
    ахах смешно)) когда речь идет о миллионах , там не до невнимательности.. умные не поверят...))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.