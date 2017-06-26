Луис КАМПОС: «Роналду сейчас грустно»

Луис Кампос, спортивный директор «Лилля» и хороший друг Криштиану, поделился мнением о будущем своего друга:
«Я думаю, что Криштиану нужно пару дней на размышление. Он сказал мне, что тоже этого хочет, и это нормально. Текущая ситуация в «Реале» напряженная, но Криштиану потребуется время, чтобы принять правильное решение. Ему грустно от того, что сейчас происходит. Криштиану много концентрируется на футболе и глупо думать, что именно он заполняет все налоговые декларации».
Источник — Marca
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