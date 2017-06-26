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Лупашко залишив Зірку

Владислав Лупашко не став продовжувати угоду з кропівницькою «Зіркою»

  • 26.06.2017 08:35
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ФК Звезда. Владислав Лупашко
© ФК Звезда. Владислав Лупашко
У півзахисника кропивницької «Зірки» Владислава Лупашко завершився контракт з клубом і футболіст залишив розташування команди.
 
Владислав Лупашко приєднався до складу кропивничан у сезоні 2014/15 років. У жовто-червоній футболці дебютував 21 березня 2015 року в матчі проти комсомольського «Гірника-Спорт», котрий завершився перемогою «Зірки» з рахунком 2:0. Загалом Владислав зіграв у 60 поєдинках за команду, в яких забив один м’яч.
 

Источник — ФК Звезда

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