Лупашко залишив Зірку

У півзахисника кропивницької «Зірки» Владислава Лупашко завершився контракт з клубом і футболіст залишив розташування команди.
Владислав Лупашко приєднався до складу кропивничан у сезоні 2014/15 років. У жовто-червоній футболці дебютував 21 березня 2015 року в матчі проти комсомольського «Гірника-Спорт», котрий завершився перемогою «Зірки» з рахунком 2:0. Загалом Владислав зіграв у 60 поєдинках за команду, в яких забив один м’яч.
Источник — ФК Звезда
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