Доннарумма и Милан сядут за стол переговоров

Итальянский агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, подчеркнул, что футболист проведет переговоры с красно-черными о возможном продлении контракта. Ранее 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с «россонери», истекающий летом 2018 года. Владелец «Милана» Йонгхонг Ли заявил, что не намерен продавать игрока, чтобы он весь предстоящий сезон наблюдал за футболом с трибун.

«После молодежного чемпионата Европы мы встретимся с «Миланом». Но сейчас на первом месте – сборная», – написал в Твиттере Райола.