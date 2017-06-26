Артем ФРАНКОВ: «Ми ще не досягли дна»

Український футбол перебуває наразі в досить скрутному становищі, про що свідчить зникнення великої кількості клубів як у Прем’єр-лізі, так і в нижчих дивізіонах. Про це розповів головний редактор журналу «Футбол» і член виконавчого комітету Федерації футболу України Артем Франков, а також поділився своїми враженнями від сезону, що закінчився.

- Складається таке враження, що ми ще не досягнули дна. Нам би зрозуміти, де ми зараз перебуваємо, щоб відштовхнутись і йти вгору, повітря ковтнути. Адже однієї українізації для оптимізму недостатньо. Розумієте, всі сподіваються, що ми сьогодні понабираємо гравців і клуби себе інакше покажуть. Та не буде так. Справа у тому, що зараз, якщо я не помиляюсь, футболом в Україні «займається» 1% населення. Цей показник найнижчий серед усіх провідних європейських країн. Нелегко пояснити, чому так сталося. Напевно, свого часу ми просто прорахувалися і втратили орієнтир, що взагалі відбувається у цій сфері. Адже що таке – «людина займається футболом»? Чудовим критерієм був би той факт, що вона постійно бере участь у змаганнях і проводить певну кількість матчів. Це мають бути офіційні змагання, на кшталт, чемпіонату міста, дитячо-юнацької ліги України тощо. Сьогодні взагалі незрозуміло, як ми обраховуємо наш місцевий футбол. Дослідження засвідчують ще гіршу картину, тоді як ми судимо за кількістю професіоналів, яких на всю країну залишилось зо дві тисячі.

У мене немає однозначної оцінки: жахливо все чи ні. Картина – не чорно-біла, вона в таких собі напівтонах, і стільки факторів треба враховувати, що ми, можливо, тільки з часом почнемо розуміти, який етап переживаємо. Я завжди закликаю сприймати все на паузі, щоб трохи видихнути.

Звісно, чого лише варта втрата «Дніпра», тільки це здатне перекреслити весь позитив. А ми маємо ще й ослаблене київське «Динамо». Нині команда переживає складний період. Припустимо, якщо кияни вийдуть до групового етапу Ліги чемпіонів, це сприйматимуть як величезний успіх. Ми маємо це чітко розуміти. Така задача стоїть сьогодні перед командою, бо інакше їй доведеться дуже сутужно, враховуючи фінансовий бік i сьогоднiшнi, мя’ко кажучи, банкiвськi проблеми. Адже не варто забувати, що за єврокубкові успіхи команда здобуде чималі фінансові бонуси від УЄФА. Якщо не помиляюся, тільки за потрапляння до групи команда отримує 12 мільйонів євро, плюс мільйон євро за перемогу й півмільйона за нічию. А ще окремо – певні суми від телетрансляцій. Тому це справді робоче та серйозне питання.