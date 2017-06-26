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Мариуполь отправился на сборы в Киев

Команда Александра Севидова проведет 4 матча в столице Украины

  • 26.06.2017 07:30
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Дебютант Премьер-лиги ФК «Мариуполь» отправится на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Пуща-Водице в конгресс-отеле «Пуща». До Киева приазовцы доберутся на своем клубном автобусе к полудню понедельника.
 
Учебно-тренировочный сбор «Мариуполя» в Пуща-Водице продлится до 9-го июля. За этот период приазовцы проведут четыре спарринга: с «Колосом» (29-го июня), «Олимпиком» (2-го июля), «Арсеналом» (5-го июля) и «Десной» (6-го июля). Также 9-го июля «Мариуполь» в Одессе сразится с «Черноморцем».
 

Источник — ФК Мариуполь

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