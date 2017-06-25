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Германия — Камерун — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Конфедераций Германия — Камерун

  • 25.06.2017 20:53
  • 582 просмотров
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Метки
dfb.de. Германия — Камерун
© dfb.de. Германия — Камерун

В поединке Кубка Конфедераций между сборными Германии и Камеруна победу одержали европейцы (3:1):

Источник — Sport.ua

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