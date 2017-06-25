Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Чили — Австралия — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Конфедераций Чили — Австралия

  • 25.06.2017 20:46
  • 289 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Reuters. Чили — Австралия
© Reuters. Чили — Австралия

В поединке Кубка Конфедераций между сборными Чили и Австралии команді сіграли вничью (1:1):

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.