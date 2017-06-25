Хацкевич возьмет в Австрию 28 футболистов

Ярмоленко до сих пор так осилить не может забить, максимум протолкнуть мяч после 10 отскоков

А Девич щас где играет? И за кого в прошлом сезоне играл??

Он и в 41 даст фору таким бревнам в нападении как Селезнев, Кравец, Зозуля итд.