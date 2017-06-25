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Хацкевич возьмет в Австрию 28 футболистов

За период австрийского сбора «Динамо» проведет шесть контрольных поединков

  • 25.06.2017 20:22
  • 2075 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич объявил список из 28 футболистов (4 вратаря и 24 полевых игрока), которые полетят в Австрию на тренировочный сбор команды.

Вратари: Максим Коваль, Артур Рудько, Георгий Бущан, Владимир Маханьков.

Защитники: Александр Патнич, Виторину Антунеш, Зураб Очигава, Домагой Вида, Никита Бурда, Евгений Хачериди, Александр Тымчик, Тамаш Кадар.

Полузащитники: Владимир Шепелев, Николай Морозюк, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Богдан Михайличенко.

Нападающие: Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес, Артем Беседин, Роман Яремчук, Дмитрий Хльобас.

Напомним, за период австрийского сбора «Динамо» проведет шесть контрольных поединков:

30 июня. «Динамо» — «Ваттенс» (Австрия)
1 июля. «Динамо» — «Ботошани» (Румыния)
4 июля. «Динамо» — «Габала» (Азербайджан)
5 июля. «Динамо» — «Университатя» (Румыния)
8 июля. «Динамо» — «Утрехт» (Нидерланды)
9 июля. «Динамо» — «Спарта» (Прага, Чехия)

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Пионер
    Пионер, 25.06.2017 20:35
    +3
    А где Беландюк и Мбоканенко?
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    Wolfenstein95
      Wolfenstein95, 25.06.2017 20:40
    +2
    Пионер, 25.06.2017 20:35
    А где Беландюк и Мбоканенко?

    Їх відправили у Білорусь копати картоплю на дачі у Хацкевича)
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