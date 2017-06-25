Кубок Конфедераций. Сборная Чили сыграла вничью с Австралией

В заключительном туре группового этапа Кубка Конфедераций сборная Чили сыграла вничью с Австралией (1:1), обеспечив себе путевку в полуфинал турнира, где сыграет с Португалией.
Кубок Конфедераций. 3-й тур
Группа В
Чили – Австралия 1:1
Голы: 0:1 – 42 Тройси, 1:1 – 67 Родригес.
Чили – Браво, Хара, Диас, Мена, Видаль, Фуэнсалида (Родригес, 46), Варгас (Диас, 82), Арангис (Эрнандес, 46), Санчес, Сильва, Исла.
Австралия – Райан, Макгоуэн, Сэйнсбери (Райт, 72), Бехич, Миллиган, Луонго, Ирвайн, Тройси, Кэйхилл (Лекки, 57), Круз, Юрич (Макларен, 62).
Предупреждения: Луонго (21), Тройси (31), Кэйхилл (33), Бехич (45), Видаль (57), Эрнандес (75).
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Источник — Sport.ua
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