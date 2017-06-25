Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Конфедераций. Сборная Чили сыграла вничью с Австралией

Южноамериканцы сыграют в полуфинале турнира с португальцами

  • 25.06.2017 20:08
  • 526 просмотров
  • 0 комментария
Метки
squawka.com
© squawka.com

В заключительном туре группового этапа Кубка Конфедераций сборная Чили сыграла вничью с Австралией (1:1), обеспечив себе путевку в полуфинал турнира, где сыграет с Португалией.

Кубок Конфедераций. 3-й тур

Группа В

Чили – Австралия 1:1
Голы: 0:1 – 42 Тройси, 1:1 – 67 Родригес.

Чили – Браво, Хара, Диас, Мена, Видаль, Фуэнсалида (Родригес, 46), Варгас (Диас, 82), Арангис (Эрнандес, 46), Санчес, Сильва, Исла.
Австралия – Райан, Макгоуэн, Сэйнсбери (Райт, 72), Бехич, Миллиган, Луонго, Ирвайн, Тройси, Кэйхилл (Лекки, 57), Круз, Юрич (Макларен, 62).
Предупреждения: Луонго (21), Тройси (31), Кэйхилл (33), Бехич (45), Видаль (57), Эрнандес (75).

ВИДЕОООБЗОР МАТЧА

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.