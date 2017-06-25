Кубок Конфедераций. Германия обыграла Камерун и вышла в полуфинал

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Германия - Камерун - 3:1
Керем Демирбай, 48, Тимо Вернер, 66, 81 - Венсан Абубакар, 78
«Германия»: Марк-Андре тер Штеген, Антонио Рюдигер, Себастьян Руди (Бенжамин Хенрихс, '74), Йосуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Маттиас Гинтер, Никлас Зюле, Юлиан Дракслер (Амин Юнес, '80), Эмре Джан, Керем Демирбай (Юлиан Брандт, '77), Тимо Вернер
«Камерун»: Фабрис Ондоа, Адольф Тейку, Бенжамен Муканджо (Жером Гиоата, '70), Коллинс Фай, Мишель Нгадё-Нгаджи, Эрнест Мабука, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Себастьен Сиани, Венсан Абубакар, Кристиан Бассогог (Карл Токо-Экамби, '82), Арно Джум (Николя Нгамалё, '58)
Марвин Платтенхардт, 90+2.
Эрнест Мабука, 64.
Источник — Sport.ua
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