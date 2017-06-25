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Лацио провел переговоры о трансфере Коноплянки

Итальянский клуб всерьез нацелен на покупку украинского футболиста

  • 25.06.2017 19:01
  • 2258 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в «Лацио».

Сообщается, что римский клуб уже провел предварительные переговоры с руководством немецкого клуба и готовы вступить с «Миланом» в борьбу за украинского вингера.

Напомним, новый главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско заявил, что даст украинцу шанс закрепится в команда. Окончательное решение по Коноплняке итальянский специалист примет в августе.

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Комментарии
    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 25.06.2017 19:08
    -19
    Комментарий свернут. Показать
    В ФИФА-17 ?
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    orl405
      orl405, 25.06.2017 19:13
    -18
    Окончательное решение по Коноплняке итальянский специалист примет в августе.

    Какого года? Эх, мозгов бы Жеке хоть с малёк!
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    Генрих Мхитарян
      Генрих Мхитарян, 25.06.2017 19:30
    -2
    Хочете мінусуйте.але це вже не смішно....
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    doktor09
    online
      doktor09, 25.06.2017 19:57
    -2
    Борьба за Коноплянку? Гы, хотя бы за полцены сплавили бы...
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