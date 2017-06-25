Лацио провел переговоры о трансфере Коноплянки

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в «Лацио».
Сообщается, что римский клуб уже провел предварительные переговоры с руководством немецкого клуба и готовы вступить с «Миланом» в борьбу за украинского вингера.
Напомним, новый главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско заявил, что даст украинцу шанс закрепится в команда. Окончательное решение по Коноплняке итальянский специалист примет в августе.
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Какого года? Эх, мозгов бы Жеке хоть с малёк!
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