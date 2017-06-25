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Сталь останется в УПЛ

Клуб из Каменского готов к следующему чемпионату

  • 25.06.2017 18:11
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ФК Сталь
© ФК Сталь

Каменская «Сталь» не покинет Украинскую Премьер-лигу и продолжит свои выступления в элитном дивизионе Украины. Об этом стало известно сегодня после собрания команды.

Также стало известно, что новым главным тренером каменчан станет Егише Меликян, а в команде будут играть игроки молодежного состава клуба. 

Ранее сообщалось, что клуб может сняться с УПЛ из-за финансовых проблем. В таком случае, место каменчан могла занять луцкая «Волынь» или черниговская «Десна».

Источник — Footboom

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