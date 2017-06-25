Сталь останется в УПЛ

Каменская «Сталь» не покинет Украинскую Премьер-лигу и продолжит свои выступления в элитном дивизионе Украины. Об этом стало известно сегодня после собрания команды.

Также стало известно, что новым главным тренером каменчан станет Егише Меликян, а в команде будут играть игроки молодежного состава клуба.

Ранее сообщалось, что клуб может сняться с УПЛ из-за финансовых проблем. В таком случае, место каменчан могла занять луцкая «Волынь» или черниговская «Десна».