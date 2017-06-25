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ОФІЦІЙНО: Сергій Сімінін – гравець Вереса

Конракт підписаний за системою 1+1

  • 25.06.2017 16:54
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ФК Волынь. Сергей Симинин
© ФК Волынь. Сергей Симинин

Першим літнім новачком «Вереса» став двадцятидев`ятирічний захисник Сергій Сімінін. Він підписав контракт із рівненською командою за системою 1+1.

Нагадаємо, раніше Сімінін виступав у складах луганської «Зорі», харківського «Геліоса», луцької «Волині», полтавської «Ворскли» та «Олександрії». За олександрійців у нинішньому календарному році захисник відіграв у чемпіонаті УПЛ 11 матчів.

Источник — ФК Верес

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