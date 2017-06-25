ОФІЦІЙНО: Сергій Сімінін – гравець Вереса

Першим літнім новачком «Вереса» став двадцятидев`ятирічний захисник Сергій Сімінін. Він підписав контракт із рівненською командою за системою 1+1.



Нагадаємо, раніше Сімінін виступав у складах луганської «Зорі», харківського «Геліоса», луцької «Волині», полтавської «Ворскли» та «Олександрії». За олександрійців у нинішньому календарному році захисник відіграв у чемпіонаті УПЛ 11 матчів.