Вида может перейти в Марсель

Хорватский защитник «Динамо» Домагой Вида попал в сферу интересов марсельского «Олимпика».
По информации турецких СМИ, французы ищут усиление в защитной линии и всерьез нацелены на игрока сборной Хорватии.
Ранее сообщалось, что Вида отказал в трансфере «Бешикташу» и продлит контракт с «Динамо».
Источник — Fanatik
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