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Вида может перейти в Марсель

Французы рассматривают защитника «Динамо», как качественное усиление защитных порядков

  • 25.06.2017 16:48
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ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида

Хорватский защитник «Динамо» Домагой Вида попал в сферу интересов марсельского «Олимпика».

По информации турецких СМИ, французы ищут усиление в защитной линии и всерьез нацелены на игрока сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, что Вида отказал в трансфере «Бешикташу» и продлит контракт с «Динамо».

Источник — Fanatik

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