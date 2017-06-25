Украинский нападающий «Тосно» Артем Милевский отметился голом за российский клуб.
32-летний футболист отличился в товарищеском матче против «Долгопрудного». Милевский забил с пенальти на 70-й минуте, сделав счет в матче 2:0. Поединок закончился со счетом 4:0 в пользу команды украинца.
Гол Милевского на 0:45
Источник — Sport.ua
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