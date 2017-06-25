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Милевский забил за Тосно в товарищеском матче

Украинский форвард отличился с пенальти

  • 25.06.2017 15:38
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instagram.com/timi1010. Артем Милевский
© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

Украинский нападающий «Тосно» Артем Милевский отметился голом за российский клуб.

32-летний футболист отличился в товарищеском матче против «Долгопрудного». Милевский забил с пенальти на 70-й минуте, сделав счет в матче 2:0. Поединок закончился со счетом 4:0 в пользу команды украинца.

Гол Милевского на 0:45

Источник — Sport.ua

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