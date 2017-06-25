Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бешикташ предлагает Барселоне 30 млн евро за Арду Турана

Турецкий клуб зовет игрока на родину

  • 25.06.2017 15:21
  • 353 просмотров
  • 0 комментария
Метки
101 Great Goals. Арда Туран
© 101 Great Goals. Арда Туран
Стамбульский «Бешикташ» хочет купить турецкого полузащитника «Барселоны» Арду Турана. Боссы клуба готовы выложить за футболиста 28 млн фунтов стерлингов (почти 30 млн евро).
 
Однако за Тураном охотятся также лондонский «Арсенал» и лиссабонский «Спортинг». Причем английский клуб уже сделал предложение каталонцам: 30 млн фунтов. К тому же агент игрока  Ахмет Булут сообщил, что его клиент не заинтересован в возвращении в Турцию. 30-летний футболист недавно сообщил о прекращении выступлений за сборную Турции и о намерении посвятить всего себя выступлениям на клубном уровне.
 
Тем не менее, в стане «черных орлов» надеются, что им удастся уговорить Турана переехать на родину. Игроки команды Гёкхан Гёнюл и Джанер Эркин даже обратились к экс-товарищу по сборной с призывом вернуться в Турцию.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.