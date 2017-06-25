Бешикташ предлагает Барселоне 30 млн евро за Арду Турана

Стамбульский «Бешикташ» хочет купить турецкого полузащитника «Барселоны» Арду Турана. Боссы клуба готовы выложить за футболиста 28 млн фунтов стерлингов (почти 30 млн евро).

Однако за Тураном охотятся также лондонский «Арсенал» и лиссабонский «Спортинг». Причем английский клуб уже сделал предложение каталонцам: 30 млн фунтов. К тому же агент игрока Ахмет Булут сообщил, что его клиент не заинтересован в возвращении в Турцию. 30-летний футболист недавно сообщил о прекращении выступлений за сборную Турции и о намерении посвятить всего себя выступлениям на клубном уровне.

Тем не менее, в стане «черных орлов» надеются, что им удастся уговорить Турана переехать на родину. Игроки команды Гёкхан Гёнюл и Джанер Эркин даже обратились к экс-товарищу по сборной с призывом вернуться в Турцию.