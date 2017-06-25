Вчера, 24 июня, в Китае состоялся матч звезд Европы против звезд Южной Америки.
Участие в матче принял главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который вышел с первых минут и был капитаном европейской команды. Именно он и забил победный гол в поединке, который завершился со счетом 2:1 в пользу звезд Европы.
В матче принимали участие такие известные в прошлом футболисты, как Пауло Мальдини, Ривалдо, Жан-Пьер Папен, Эрнан Креспо, Гаиска Мендьета и другие.
Гол Шевченко.
Андрей Шевченко в отличной форме! Тренер сборной Украины забил за Звёзд Европы в благотворительном матче pic.twitter.com/z6K7557631— SportArena (@sportarenacom) 25 червня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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Он единственный, кто не просто неплохо играл за рубежом, а зажигал и по настоящему, играл стабильно и вошел в историю (в том числе Милана).
Золотой мяч и безумная поддержка "нашего" Милана того времени - лучшее подтверждение!
Эх, ну пусть хоть у кого-то из современников хотя бы половина получится за рубежом. Душа хочет праздника )))
"Легендарный форвард вышел с первых минут на поле и был капитаном европейской команды. Именно ему и удалось забить победный мяч в поединке."
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