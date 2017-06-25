Вчера, 24 июня, в Китае состоялся матч звезд Европы против звезд Южной Америки.



Участие в матче принял главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который вышел с первых минут и был капитаном европейской команды. Именно он и забил победный гол в поединке, который завершился со счетом 2:1 в пользу звезд Европы.



В матче принимали участие такие известные в прошлом футболисты, как Пауло Мальдини, Ривалдо, Жан-Пьер Папен, Эрнан Креспо, Гаиска Мендьета и другие.

Гол Шевченко.