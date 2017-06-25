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Шевченко забил победный гол в матче звезд Европы и Южной Америки

Наставник сборной Украины отличился в фирменном стиле

  • 25.06.2017 15:15
  • 3715 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ambpechino.esteri.it. Пауло Мальдини (слева), Андрей Шевченко (справа)
© ambpechino.esteri.it. Пауло Мальдини (слева), Андрей Шевченко (справа)

Вчера, 24 июня, в Китае состоялся матч звезд Европы против звезд Южной Америки.

Участие в матче принял главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который вышел с первых минут и был капитаном европейской команды. Именно он и забил победный гол в поединке, который завершился со счетом 2:1 в пользу звезд Европы.

В матче принимали участие такие известные в прошлом футболисты, как Пауло Мальдини, Ривалдо, Жан-Пьер Папен, Эрнан Креспо, Гаиска Мендьета и другие.

Гол Шевченко.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    cfcl
      cfcl, 25.06.2017 15:24
    +8
    классные игроки были
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    dnk-msk
    dnk-msk, 25.06.2017 15:30
    +18
    Шева - легенда, реальная легенда!
    Он единственный, кто не просто неплохо играл за рубежом, а зажигал и по настоящему, играл стабильно и вошел в историю (в том числе Милана).
    Золотой мяч и безумная поддержка "нашего" Милана того времени - лучшее подтверждение!

    Эх, ну пусть хоть у кого-то из современников хотя бы половина получится за рубежом. Душа хочет праздника )))
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    fatalistua
      fatalistua, 25.06.2017 15:39
    0
    Странно, что автор новости вспомнил такие фамилии как Мальдини, Креспо и Мендьета, которые безусловно были звездами мирового масштаба, но как по мне те же но Жан-Пьер Папен и Ривалдо были звездами калибром не меньше, а то и больше.
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    Виталик Неважно
      Виталик Неважно, 25.06.2017 15:41
    +16
    за сборную можно еще пошпилить все равно некому больше
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    fatalistua
      fatalistua, 25.06.2017 15:43
    +1
    Шева еще и капитаном в своей команде был!
    "Легендарный форвард вышел с первых минут на поле и был капитаном европейской команды. Именно ему и удалось забить победный мяч в поединке."
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    babovoz
      babovoz, 25.06.2017 15:43
    +4
    Шеву-в нападение сборной!!!
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    vovan
    vovan, 25.06.2017 16:24
    0
    Шева, Блохин, Беланов - вот настоящие герои Украины
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    александр ковтун
      александр ковтун, 25.06.2017 16:35
    +1
    как вы все поменялись... а я еще пять лет назад говорили что шева нето пальто)
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