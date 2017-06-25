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Владельцы Манчестер Сити хотят купить Жирону

City Football Group нацелилась на испанский клуб

  • 25.06.2017 14:58
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elmundo.es. Жирона празднует выход в Ла Лигу
© elmundo.es. Жирона празднует выход в Ла Лигу
City Football Group, холдинговая компания, отвечающая за футбол в Abu Dhabi United Group (ADUG), намерена проибрести футбольный клуб «Жирона». 
 
ADUG принадлежит Мансуру ибн Зайд аль-Нахайяну, члену правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби. City Football Group владеет футбольными клубами практически на каждом континенте, за исключением Африки: это английский «Манчестер Сити» - Европа, «Нью-Йорк Сити» - Северная Америка, «Мельбурн Сити» - Австралия, японский «Иокогама Ф. Маринос» - Азия, уругвайский «Торке» - Южная Америка.
 
Ранее говорили об интересах City Football Group к французскому «Сент-Этьену» и португальским «Эшторилу» и «Боавиште», но, похоже, выбор пал на испанскую «Жирону». Команда по итогам минувшего сезона впервые в истории вышла в Ла Лигу и для укрепления позиций нуждается в финансовых вливаниях. Сейчас бюджет клуба — всего лишь 6,3 млн евро, тогда как шейх обещает увеличить его сразу до 50 млн. 
 
Но самый главный козырь — это Пере Гвардиола, брат Хосепа Гвардиолы, нынешнего тренера «Манчестер Сити». По некоторым данным, сейчас «Жирона» фактически принадлежит испанской Mediapro Group, в одной из дочерних компаний которой работает консультантом Пере Гвардиола.

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