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ФИФА: все допинг-пробы игроков сборной России с ЧМ-2014 отрицательные

Пробы анализировались в антидопинговой лаборатории в Лозанне

  • 25.06.2017 14:24
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  • 3 комментария
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ТАСС. Игроки сборной России по футболу во время тренировки на ЧМ-2014
© ТАСС. Игроки сборной России по футболу во время тренировки на ЧМ-2014
Все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России до и во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии, дали отрицательный результат. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).
 
Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов.
 
«Что касается Кубка конфедераций, то каждый игрок, участвующий в турнире, сдал кровь и мочу в рамках внепланового допинг-контроля. И пока все результаты как внеплановых тестов, так и послематчевых являются отрицательными. Более того, все игроки, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, включая всех футболистов сборной России, прошли допинг-тесты до и во время турнира. И все допинг-пробы также дали отрицательный результат», - сказали в пресс-службе ФИФА.
 
«Все образцы допинг-проб анализировались в аккредитованной лаборатории WADA в Лозанне. Та же процедура применяется и для Кубка конфедераций 2017 года», - отметили в пресс-службе.
 
«ФИФА подтверждает, что находится в тесном сотрудничестве с WADA в вопросе расследования обвинений, связанных с футболом, содержащихся в так называемом докладе Макларена. Однако ФИФА не может называть конкретных игроков, поскольку не может комментировать статус текущих расследований. В интересах ФИФА - чтобы все процедуры завершились как можно раньше, пока этого не произойдет, ФИФА будет не в состоянии предоставить более подробную информацию», - пояснили в пресс-службе организации.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    aidolov86
      aidolov86, 25.06.2017 14:45
    +1
    Хтоб сумнівався
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 25.06.2017 15:25
    -1
    Бабло, как всегда, победило всё. В ФИФА Мордором вбухано столько денег, что хватило бы на Луну слетать. Пока тамошних мздоимцев не возьмут за яйца, они будут все отрицать.
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    fatalistua
    online
      fatalistua, 25.06.2017 15:28
    -1
    Занять 3-ее место в групе с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей еще и под допингом было бы слишком даже для "мелдониевых".)
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