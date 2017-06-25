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Олимпик покинули три футболиста

Гришко, Богданов и Олейник не стали продлевать контракты с донецким клубом

  • 25.06.2017 13:49
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик
Контракт центрального защитника и капитана «Олимпика» Дмитрия Гришко с донецким клубом подошел к концу. Дмитрий получил интересное продолжение от другого клуба и решил попробовать свои силы в другом чемпионате.
 
Цвета «Олимпика» 31-летний уроженец Горловки защищал на протяжении шести лет и был свидетелем самых весомых достижений донецкого клуба в его истории. Гришко помог «Олимпику» завоевать путевку в Премьер-лигу, добирался вместе с командой до полуфинала Кубка Украины, а в прошлом сезоне сыграл важнейшую роль в завоевании дончанами путевки в Лигу Европы.
 
За шесть сезонов Дмитрий Гришко провел 149 матчей в составе «Олимпика» и забил 8 голов. На его счету 71 матч в Первой лиге (4 гола), 67 поединков в Премьер-лиге (4 гола) и еще 11 игр защитник сыграл в Кубке Украины.
 
У полузащитника Андрея Богданова и защитника Ярослава Олейника закончились контракты с донецким клубом, стороны решили не продлевать сотрудничество.
 
Андрей Богданов провел в составе «Олимпика» только один сезон, но сразу же стал лидером коллектива и принес команде огромную пользу на футбольном поле. В истории навсегда останется его хет-трик в матче с «Днепром». Всего же в прошлом сезоне на счету Богданова 23 матча в чемпионате Украины, в которых он забил четыре гола.
 
Один сезон провел в футболке «Олимпика» и Ярослав Олейник. В чемпионате 26-летний защитник сыграл 20 матчей.
 
Футбольный клуб «Олимпик» благодарит ребят за сотрудничество и проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!

Источник — ФК Олимпик

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