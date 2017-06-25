Колос мінімально здолав Олімпік

У цьому матчі тренерський штаб «Колоса» задіяв низку потенційних новачків.

У ході гри команди час від часу обмінювались моментами. Більш активнішими в перші хвилини поєдинку виглядали ковалівці. Їм же вдалось першими вийти вперед. На 38-й хвилині гри точним ударом атаку завершив гравець, прибувший у розташування команди на перегляд – 1:0. Під акомпанемент дощу команди проводили зустріч.

У другому таймі обидва колективи змінили свої склади. Гості прагнули зрівняти рахунок, проте справжніх нагод для цього не виникало. Ковалівці часто вибігали у контратаки, однак результативно завершити хоча б одну з них не вдалось. У підсумку «Колос» зумів втримати мінімальну перевагу та здобув перемогу у першому контрольному поєдинку літнього міжсезоння.

«Колос» Ковалівка – «Олімпік» Донецьк – 1:0 (1:0)

Спаринг-матч.

24.06.17. 17:30. с. Ковалівка. Стадіон «Колос».

Гол: гравець на перегляді (38).

«Колос»: гравець на перегляді (Яшков, 32, Литвиненко, 59), гравець на перегляді (Багдасаров, 46), Гавриш (Матвєєв, 46), Семенко (гравець на перегляді), Шевченко (Клименчук, 46), Задоя (Рябов, 46), Поздєєв (гравець на перегляді, 46), гравець на перегляді (Вишняк, 46), гравець на перегляді (Чегурко, 46, Морозко, 66), гравець на перегляді (гравець на перегляді, 46), гравець на перегляді (гравець на перегляді, 46).

Головний тренер: Руслан Костишин.

ФК «Олімпік»: Махарадзе (Котляров, 30, Важинський, 60), Тручінскас (Шестаков, 46), Лухтанов (Еммерсон, 46), Федорів (к), Немчанінов, Цимбалюк (Богданов, 65), Гучі (Гринь, 46), Сандей (Поступаленко, 65), Хомутов (Брікнер, 46), Козак (Єременко, 30, Сергійчук, 46), Біленький (Заїка, 46, Гошкодеря, 70).

Головний тренер: Роман Санжар.