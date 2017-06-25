Хетафе вернулся в Ла Лигу

«Хетафе» через год после вылета вернулся в Примеру.
По итогам минувшего сезона Ла Лигу покинули хихонский «Спортинг», «Осасуна» и «Гранада». Их места заняли две лучшие команды Сегунды - «Леванте» и «Жирона». Третьим клубом стал «Хетафе», которому пришлось играть плей-офф с «Тенерифе» за повышение в классе.
Первый матч минимально выиграла команда с Канарских островов. Однако в ответной игре убедительнее выглядел уже «Хетафе». Благодаря дублю Даниэля Пачеко и голу Алехандро Фаурлина команда одержала победу 3:1 и вышла в высший дивизион испанского футбола.
A primeraaaa oeeeee 🎶 pic.twitter.com/nK39aCxVzh— Getafe C.F. (@GetafeCF) June 24, 2017
Источник — Sport.ua
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