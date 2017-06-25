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Хетафе вернулся в Ла Лигу

Известен состав высшего испанского дивизиона на сезон-2017/18

  • 25.06.2017 13:12
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twitter.com/GetafeCF
© twitter.com/GetafeCF

«Хетафе» через год после вылета вернулся в  Примеру. 

По итогам минувшего сезона Ла Лигу покинули хихонский «Спортинг», «Осасуна» и «Гранада». Их места заняли две лучшие команды Сегунды - «Леванте» и «Жирона». Третьим клубом стал «Хетафе», которому пришлось играть плей-офф с «Тенерифе» за повышение в классе.

Первый матч минимально выиграла команда с Канарских островов. Однако в ответной игре убедительнее выглядел уже «Хетафе». Благодаря дублю Даниэля Пачеко и голу Алехандро Фаурлина команда одержала победу 3:1 и вышла в высший дивизион испанского футбола.

 

Источник — Sport.ua

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