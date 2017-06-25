Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО: «В Ювентусе найдется место для Роналду»

Алессандро Дель Пьеро, 19 лет отыгравший за туринский «Ювентус», зовет в команду португальского вингера «Реала» Криштиану Роналду.
Роналду выразил намерение уйти из клуба, контракт с которым рассчитан до 2021-го, из-за скандала с неуплатой налогов. Дель Пьеро, 6 раз побеждавший с «Юве» в Серии А и один раз в Личе чемпионов, заявил: «Мы надеемся снова выиграть Лигу чемпионов. И если Криштиану Роналду несчастлив в мадридском «Реале» и хочет уйти, то в «Ювентусе» ему всегда найдется место».
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.