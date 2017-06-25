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Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО: «В Ювентусе найдется место для Роналду»

Легенда «Старой синьоры» зовет португальца в Серию А и обещает выиграть Лигу чемпионов

  • 25.06.2017 13:01
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Sportskeeda.com. Алессандро Дель Пьеро
© Sportskeeda.com. Алессандро Дель Пьеро

Алессандро Дель Пьеро, 19 лет отыгравший за туринский «Ювентус», зовет в команду португальского вингера «Реала» Криштиану Роналду.

Роналду выразил намерение уйти из клуба, контракт с которым рассчитан до 2021-го, из-за скандала с неуплатой налогов. Дель Пьеро, 6 раз побеждавший с «Юве» в Серии А и один раз в Личе чемпионов, заявил: «Мы надеемся снова выиграть Лигу чемпионов. И если Криштиану Роналду несчастлив в мадридском «Реале» и хочет уйти, то в «Ювентусе» ему всегда найдется место».

Источник — Goal.com

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