Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО: «В Ювентусе найдется место для Роналду»

Если (внезапно) говорить о футболе и не брать во внимание политику, то играли с Мексикой не плохо...

не просто видохнуть,а перебьют один одного...таке часто бувало на росиии

Ребята, т.е. вы сейчас реально подтверждаете то, что если человек думает не так как вы, значит ег...

Уважаемый господин Петраш, почему то я уверен что это именно вЫ Как любитель русскава и всег...