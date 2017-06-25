Известный режиссер снимает ролик о новой форме Шахтера

В роли актеров выступили Бернард, Факундо Феррейра, Виктор Коваленко, Ярослав Ракицкий и капитан Дарио Срна. Съемочный процесс проходил на загородной базе команды в Святошино и в одной из киевских фотостудий. Сценарий клипа разрабатывал известный украинский режиссер Марьян Бушан.

– «Шахтер» очень скучает по родному Донецку, «Донбасс Арене» и своим болельщикам, – отметил Марьян Бушан. – Ностальгия по дому легла в основу нашего ролика. Мы хотим создать такую историю, которая отображала бы сегодняшний быт команды. Ведь футболисты большую часть времени находятся в разъездах, но при этом они не опускают руки и верят, что вернутся. В новой экипировке зашифрована частичка дома «Шахтера».

– Форма очень красивая, – делится впечатлениями капитан «горняков» Дарио Срна. – Понравилось, что появились цвета, символизирующие нашу любимую «Донбасс Арену», по которой мы все скучаем.

– У «Шахтера» всегда форма не только красивая, но и удобная, – говорит защитник «оранжево-черных» Ярослав Ракицкий. – Мне очень комфортно. Есть некоторые изменения в дизайне, а новые элементы на футболке теперь будут напоминать нам о «Донбасс Арене».

Презентация домашней формы «Шахтера» состоится за несколько дней до матча за Суперкубок Украины.