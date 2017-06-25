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Известный режиссер снимает ролик о новой форме Шахтера

«Горняки» приняли участие в съемках проморолика домашней формы сезона-2017/18

  • 25.06.2017 12:42
  • 624 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
В роли актеров выступили Бернард, Факундо Феррейра, Виктор Коваленко, Ярослав Ракицкий и капитан Дарио Срна. Съемочный процесс проходил на загородной базе команды в Святошино и в одной из киевских фотостудий. Сценарий клипа разрабатывал известный украинский режиссер Марьян Бушан.
 
– «Шахтер» очень скучает по родному Донецку, «Донбасс Арене» и своим болельщикам, – отметил Марьян Бушан. – Ностальгия по дому легла в основу нашего ролика. Мы хотим создать такую историю, которая отображала бы сегодняшний быт команды. Ведь футболисты большую часть времени находятся в разъездах, но при этом они не опускают руки и верят, что вернутся. В новой экипировке зашифрована частичка дома «Шахтера».
 
– Форма очень красивая, – делится впечатлениями капитан «горняков» Дарио Срна. – Понравилось, что появились цвета, символизирующие нашу любимую «Донбасс Арену», по которой мы все скучаем.
 
– У «Шахтера» всегда форма не только красивая, но и удобная, – говорит защитник «оранжево-черных» Ярослав Ракицкий. – Мне очень комфортно. Есть некоторые изменения в дизайне, а новые элементы на футболке теперь будут напоминать нам о «Донбасс Арене».
 
Презентация домашней формы «Шахтера» состоится за несколько дней до матча за Суперкубок Украины.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    ya_3
      ya_3, 25.06.2017 13:13
    +3
    Верю, что мы обязательно ещё увидим славные победы ШАХТЕРА на Донбасс-Арене!
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    Miro Run
    online
      Miro Run, 25.06.2017 13:49
    +1
    в Ротердамі біля вугілля будуть кадри ,?
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