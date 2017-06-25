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ФИФА расследует дело о допинге в сборной России на ЧМ-2014

Объектами расследования стали 34 российских футболиста

  • 25.06.2017 12:28
  • 827 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ЕРА. Сборная России вылетела с Кубка Конфедераций
© ЕРА. Сборная России вылетела с Кубка Конфедераций

ФИФА подтвердила, что выясняет, являются ли футболисты сборной России, выступавшие на чемпионате мира 2014 г., частью поддерживаемой государством программы допинга и прикрытий. Всего более 1000 российских спортсменов попали под подозрение в рамках громкого дела, из них 34 - футболисты, в т.ч. все 23 участника Мундиаля-2014.

Чиновники отказались комментировать ход расследования, но заявили, что «ФИФА располагает чрезвычайно вескими доказательствами. Какие меры в отношении нарушителей будут приняты, пока неизвестно, но дело расследуется».

Пять из 23 игроков, сдаваших допинг-пробы в 2014 году, являются членами нынешней сборной России, участвующей в Кубке Конфедераций.

Состав сборной России на ЧМ-2014:
Вратари: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин и Сергей Рыжиков.
Защитники: Василий Березуцкий, Владимир Гранат, Андрей Ещенко, Сергей Игнашевич, Алексей Козлов, Дмитрий Комбаров, Андрей Семёнов и Георгий Щенников.
Полузащитники: Денис Глушаков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Павел Могилевец, Виктор Файзулин и Олег Шатов.
Нападающие: Максим Канунников, Александр Кержаков, Александр Кокорин и Александр Самедов.

Источник — Daily Mail

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 25.06.2017 12:33
    +7
    Не уж то это первый шаг к отбору ЧМ у фашистской России.
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    odiniznashih
      odiniznashih, 25.06.2017 12:36
    +2
    Обидно россиянам будет, если на домашнем чемпионате отстранят их сборную.
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    space1961
      space1961, 25.06.2017 12:45
    +7
    ФИФА подтвердила, что выясняет, являются ли футболисты сборной России, выступавшие на чемпионате мира 2014 г., частью поддерживаемой государством программы допинга и прикрытий. Всего более 1000 российских спортсменов попали под подозрение в рамках громкого дела, из них 34 - футболисты, в т.ч. все 23 участника Мундиаля-2014)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))являются ли?а кто то сомневается?
    гнать эту шоблу нариков из спорта,если их сейчас не прибить,то эта зараза не успокоется
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    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 25.06.2017 12:45
    +7
    так это они еще и с допингом так играли? (с)
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 25.06.2017 12:47
    +6
    Ну вот уже и отличный повод отобрать у допингистов, фашистов, лгунов и тварей ЧМ. Давно пора было это сделать, не затягивая так надолго.
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    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 25.06.2017 12:48
    +2
    Як вам таке: Мундіаль у Росії не відбирають, але їхню збірну дискваліфікують, а вакантне місце надають збірній України як найкращій третій команді в усіх групах!
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    zhyr
      zhyr, 25.06.2017 13:03
    +4
    Голкіпер ЦСКА Ігор Акінфєєв продовжує встановлювати різноманітні антидосягнення і у складі збірної Росії.

    У матчі Мексика – Росія Ірвінг Лосано пробив Акінфєєва ударом головою з-за меж штрафного майданчика. Відтак, цей гол став унікальним в історії національних збірних, адже до цього жоден гравець не забивав головою з-за меж штрафного майданчика у турнірах під егідою ФІФА.
    Ссылка
    airwolf77
      airwolf77, 25.06.2017 13:32
    +3
    опача...так Лёня Слуцкий назвав росиию говном..знал что ещё под допингом вяликоскрепные его игроки....ой не будет у вас ЧМ...Абама чморит вас...и есть главное за что
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    airwolf77
      airwolf77, 25.06.2017 13:40
    +3
    что-то и невидно умных и четких комов лаптеботов...сарказм! ну чё там ..путенх@ло,или Димон виноват?
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