ФИФА расследует дело о допинге в сборной России на ЧМ-2014

ФИФА подтвердила, что выясняет, являются ли футболисты сборной России, выступавшие на чемпионате мира 2014 г., частью поддерживаемой государством программы допинга и прикрытий. Всего более 1000 российских спортсменов попали под подозрение в рамках громкого дела, из них 34 - футболисты, в т.ч. все 23 участника Мундиаля-2014.
Чиновники отказались комментировать ход расследования, но заявили, что «ФИФА располагает чрезвычайно вескими доказательствами. Какие меры в отношении нарушителей будут приняты, пока неизвестно, но дело расследуется».
Пять из 23 игроков, сдаваших допинг-пробы в 2014 году, являются членами нынешней сборной России, участвующей в Кубке Конфедераций.
Источник — Daily Mail
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гнать эту шоблу нариков из спорта,если их сейчас не прибить,то эта зараза не успокоется
У матчі Мексика – Росія Ірвінг Лосано пробив Акінфєєва ударом головою з-за меж штрафного майданчика. Відтак, цей гол став унікальним в історії національних збірних, адже до цього жоден гравець не забивав головою з-за меж штрафного майданчика у турнірах під егідою ФІФА.
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