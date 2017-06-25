Алексей КУЧЕР: «Таврия пока будет играть в Новой Каховке»

Последние несколько лет из жизни футбольного клуба «Таврия» (Симферополь) взлетом никак назвать нельзя, скорее – возрождение из пепла. После аннексии Крыма команда не смогла продолжать свое участие в Премьер-лиге Украины. С силами собрались в 2016 году – тогда клуб ​включили в чемпионат Украины среди любителей. Еще полгода игры – и «Таврия» в ноябре подает заявку в комитет Федерации футбола Украины на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года. Не без сомнений, в части возможности исполнения критериев и наличия финансирования администрация клуба продолжает работу. Еще полгода – и на заседании Профессиональной футбольной лиги Украины 21 июня отмечены успехи команды. Теперь крымский клуб возвращается в профессиональный украинский футбол. На руках у команды аттестационное утвердительное заключение, и через несколько недель состоятся первые игры во Второй лиге Украины.

О том, как клуб прошел аттестацию, что так и не удалось осуществить и когда болельщики увидят команду в игре, Крым.Реалии рассказал генеральный директор клуба Алексей Кручер.

– Какие этапы аттестации пришлось пройти «Таврии» на пути к профессиональному футболу?

– Требования аттестации в профессиональном футболе таковы: нужно выполнить юридический критерий – оформить соответственно все бумаги; кадрово-административный – чтобы тренер имел соответствующую лицензию, ряд должностей были в клубе; есть также инфраструктурный критерий – чтобы команда имела тренировочные условия, базу; спортивный критерий – взаимодействие с детско-юношеской школой, каждый профессиональный клуб должен иметь своих воспитанников; финансовый критерий – чтобы была непрерывность участия в соревнованиях чемпионата, чтобы клуб имел финансы и стабильно закончил чемпионат.

Вот эти пять критериев были выполнены. Процедура начинается ежегодно 11 ноября и заканчивается в июне. Клуб полгода проходил эту аттестацию, а параллельно команда обязана играть в Чемпионате аматоров, чтобы через этот чемпионат показать свой серьезный настрой на профессиональную лигу. Мы в Чемпионате аматоров объездили всю Украину, отыграли во втором круге более удачно.

– Алексей, мы видим результат работ – «Таврия» во Второй лиге. Что осталось за кадром и что не удалось выполнить из требований?

– Самый главный момент у «Таврии» – это замечания аттестационной комиссии к стадиону. Стадион в Бериславе не соответствует требованиям профессионального футбола и поэтому Таврия там играть пока не будет. Большая благодарность мэру Новой Каховки, который дает возможность на время, пока мы устраним все недостатки бериславского стадиона, играть на новокаховском стадионе.

– А каким конкретно требованиям не соответствует бериславский стадион?

– Там нет одной тысячи пластиковых сидений. В остальном – раздевалки, душевые для команд, туалеты – подготовлены, поставлены алюминиево-пластиковые ворота, поставлено табло и другие требования более-менее выполнены.



– А где сейчас будет базироваться «Таврия»?









Болельщицы ФК «Таврия». Берислав, октябрь 2016 года – В городе Берислав закончится ремонт гостиницы для футболистов. На самом газоне стадиона можно тренироваться.Болельщицы ФК «Таврия». Берислав, октябрь 2016 года

– Какие планы у команды на ближайшее время?

– Пройдут сборы, 23 июня собираются местные ребята, 27-го собираются приезжие ребята. Главный тренер Сергей Шевченко достиг предварительной договоренности с несколькими игроками из Первой лиги, которые могут усилить нашу команду, также на смотре мы хотим увидеть ряд новичков.

– То есть вы уже видите примерный состав команды?

– Мы видим и мы хотим усилиться, потому что аматорский футбол – это один футбол, профессиональный – совсем другой уровень.

– Где будет проходить сбор?

– Решаем этот вопрос, есть три варианта, какой-то из них выберет тренер.

– Когда болельщики увидят первую игру обновленной «Таврии»?

– Первый матч будет 9 июля – матч на Кубок Украины, а 15 июля стартует первый тур Чемпионата Украины.

– Кто составит конкуренцию «Таврии» во Второй лиге?

– Вторую лигу поделили по территориальному принципу на две группы, «Таврия» (Симферополь) оказалась в Юго-Восточном дивизионе. В этой группе будет 12 команд, по моему мнению, такие команды как «Металлист 1925» (Харьков), наши соседи «Энергия» (Новая Каховка), «Мир» (Горностаевка) – это будут основные конкуренты.

В ближайшее время произойдет жеребьевка, как Кубка так и Чемпионата, и появится расписание всех туров матчей «Таврии». С начала июля можно будет следить за командой.

– Ожидаете увидеть в фанатском секторе тех, кто поддерживал команду в Крыму?

– Да. И я хочу выразить благодарность болельщикам, которые поддерживали «Таврию» (Симферополь) очень много лет. С территории Крыма болельщики ездили и в Берислав, и на выездные матчи. Много болельщиков из тех, кто в связи с событиями покинули полуостров и уехали на материковую часть Украины, сегодня тоже ездят и поддерживают клуб.

– А как вы оцениваете перспективы возвращения в Премьер-лигу? Ведь на заре возрождения команды этот вариант не исключали.

– У нас квалифицированный тренер, который умеет работать с футболистами и с ограниченными средствами показывать серьезный результат, что он и доказал во втором туре Чемпионата Украины среди аматоров.

Но до Премьер-лиги еще нужно достаточно успешно выступить во Второй лиге, поставить задачу и выйти в Первую лигу – она обычно очень сильная. И это все зависит от финансирования – будет финансирование на высоком уровне, будет поставлена и выполнена задача. Если финансирование будет на среднем уровне, думаю, на таком же уровне будут и результаты.