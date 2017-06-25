ФК Динамо: Позиция НБУ терроризирует наших работников

Киевское «Динамо» решило опровергнуть информацию, которую распространяет Национальный банк Украины, о том, что клуб задолжал крупную сумму «Приватбанку» . Об этом сообщает официальный сайт столичной команды:
«Прежде всего, обращаем внимание на то, что Национальный банк Украины, говоря о связи клуба с «Приватбанком», распространяет ложную информацию, намеренно манипулируя общественным мнением.
Футбольный клуб не отрицает, что согласно законодательству Украины Национальный банк Украины является регулятором банковского сектора. Однако письмо, адресованное «Приватбанком», с якобы рекомендациями, а на деле – с требованием остановить кредитования «Динамо» Киев является ничем иным как вмешательством в хозяйственную деятельность банка и в сотрудничестве с его клиентом.
В свою очередь, деструктивная позиция Национального банка Украины относительно «Динамо» Киев негативно влияет на морально-психологическое состояние его работников, терроризирует людей и создает в коллективе атмосферу тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Ответственность за такие действия лежит на должностных лицах НБУ», - идется в заявлении клуба.
Источник — ФК Динамо Киев
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Врядли. Думаю кто-то с верхушки хочет отжать Динамо у Суркисов
мда неужели и Динамо ждет судьба Днепра??
Врядли. Думаю кто-то с верхушки хочет отжать Динамо у Суркисов
мда неужели и Динамо ждет судьба Днепра??
Врядли. Думаю кто-то с верхушки хочет отжать Динамо у Суркисов
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