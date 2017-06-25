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ФК Динамо: Позиция НБУ терроризирует наших работников

Киевский клуб выступил с официальным заявлением касательно конфликта с Национальным банком Украины

  • 25.06.2017 09:43
  • 862 просмотров
  • 5 комментария
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ФК Динамо: Позиция НБУ терроризирует наших работников
Киевское «Динамо» решило опровергнуть информацию, которую распространяет Национальный банк Украины, о том, что клуб задолжал крупную сумму «Приватбанку» . Об этом сообщает официальный сайт столичной команды: 
 
«Прежде всего, обращаем внимание на то, что Национальный банк Украины, говоря о связи клуба с «Приватбанком», распространяет ложную информацию, намеренно манипулируя общественным мнением. 
 
Футбольный клуб не отрицает, что согласно законодательству Украины Национальный банк Украины является регулятором банковского сектора. Однако письмо, адресованное «Приватбанком», с якобы рекомендациями, а на деле – с требованием остановить кредитования «Динамо» Киев является ничем иным как вмешательством в хозяйственную деятельность банка и в сотрудничестве с его клиентом. 
 
В свою очередь, деструктивная позиция Национального банка Украины относительно «Динамо» Киев негативно влияет на морально-психологическое состояние его работников, терроризирует людей и создает в коллективе атмосферу тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Ответственность за такие действия лежит на должностных лицах НБУ», - идется в заявлении клуба.

 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    iravvik1983
      iravvik1983, 25.06.2017 10:18
    0
    мда неужели и Динамо ждет судьба Днепра??
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    Joe777
      Joe777, 25.06.2017 10:24
    +2
    iravvik1983, 25.06.2017 10:18
    мда неужели и Динамо ждет судьба Днепра??

    Врядли. Думаю кто-то с верхушки хочет отжать Динамо у Суркисов
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    acrobat2
      acrobat2, 25.06.2017 10:27
    0
    В писме ни слова что Динамо должно Привату денег. Только одни наезды "терроризирует людей"- даже не описано как.
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    zahar-skarceni1979
    online
      zahar-skarceni1979, 25.06.2017 10:53
    0
    Joe777, 25.06.2017 10:24
    iravvik1983, 25.06.2017 10:18
    мда неужели и Динамо ждет судьба Днепра??

    Врядли. Думаю кто-то с верхушки хочет отжать Динамо у Суркисов
    Как сурки в своё время отжали Динамо,а точнее убили предедущего президента!!!КАК аукнется так и откликнется!!!!СУРКИ ПОЗОР УКРАИНСКОГО ФУТБОЛА!!!ДАЕШ ДИНАМО НОРМАЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА!!!СУРКИ ЕЩЕ УПИРАЮТСЯ!!!ВАШИТЕ ТУДА ВАм и !!!ДОРОГА
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 25.06.2017 10:53
    0
    Joe777, 25.06.2017 10:24
    iravvik1983, 25.06.2017 10:18
    мда неужели и Динамо ждет судьба Днепра??

    Врядли. Думаю кто-то с верхушки хочет отжать Динамо у Суркисов
    Було б не погано, якшо цей хтось при баблі і любить футбол. А не так як суркіс...
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