ФК Динамо: Позиция НБУ терроризирует наших работников

Киевское «Динамо» решило опровергнуть информацию, которую распространяет Национальный банк Украины, о том, что клуб задолжал крупную сумму «Приватбанку» . Об этом сообщает официальный сайт столичной команды:

«Прежде всего, обращаем внимание на то, что Национальный банк Украины, говоря о связи клуба с «Приватбанком», распространяет ложную информацию, намеренно манипулируя общественным мнением.

Футбольный клуб не отрицает, что согласно законодательству Украины Национальный банк Украины является регулятором банковского сектора. Однако письмо, адресованное «Приватбанком», с якобы рекомендациями, а на деле – с требованием остановить кредитования «Динамо» Киев является ничем иным как вмешательством в хозяйственную деятельность банка и в сотрудничестве с его клиентом.

В свою очередь, деструктивная позиция Национального банка Украины относительно «Динамо» Киев негативно влияет на морально-психологическое состояние его работников, терроризирует людей и создает в коллективе атмосферу тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Ответственность за такие действия лежит на должностных лицах НБУ», - идется в заявлении клуба.