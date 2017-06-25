МЮ предложил 70 миллионов евро за Маркиньоса

В бразильском оборонце заинтересованы сразу несколько клубов – МЮ, «Реал,» «Барселона» и «Ювентус».
Сообщается, что самое крупное предложение по 23-летнему бразильцу сделал «Манчестер Юнайтед» — 70 миллионов евро, а самое маленькое – «Барселона», 40–45 миллионов. Предложение «Ювентуса» — второе по величине.
Сам же Маркиньос не намерен менять клуб до чемпионата мира в 2018 году.
Источник — Globo
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