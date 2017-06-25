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Андрей Новак перешел в кипрский Эрмис

Экс-голкипер «Александрии» продолжит карьеру заграницей

  • 25.06.2017 08:31
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ФК Александрия. Андрей Новак
© ФК Александрия. Андрей Новак

Бывший вратарь «Александрии» Андрей Новак перешел в кипрский «Эрмис».  Украинец подписал контракт с клубом на один сезон. Напомним, что в «Эрмисе» выступает еще один украинец – Ярослав Мартынюк, который ранее выступал за «Карпаты».

«Эрмис» выступает в высшем дивизионе Кипра. В прошлом сезоне команда заняла 9-е место.

Источник — Facebook.com

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