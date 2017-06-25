Бывший вратарь «Александрии» Андрей Новак перешел в кипрский «Эрмис». Украинец подписал контракт с клубом на один сезон. Напомним, что в «Эрмисе» выступает еще один украинец – Ярослав Мартынюк, который ранее выступал за «Карпаты».
«Эрмис» выступает в высшем дивизионе Кипра. В прошлом сезоне команда заняла 9-е место.
Источник — Facebook.com
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