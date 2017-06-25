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Александр РЯБОКОНЬ: «Нам говорят, что есть шансы играть в УПЛ»

Главный тренер «Десны» - о подготовке команды к новому сезону

  • 25.06.2017 08:12
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vorskla.com.ua. Александр Рябоконь
© vorskla.com.ua. Александр Рябоконь

Александр Рябоконь рассказал о том, что команда вышла из отпуска и готовится к новому сезону.

«Планы по подготовке команды к новому сезону могут измениться, принимая во внимание решение официальных структур нашего футбола. Работать в таких условиях не просто, нам говорят, что есть шансы на УПЛ, а как будет на самом деле – никто не знает.

Поэтому неудивительно, что настроение у игроков и тренерского штаба не самое лучшее.

Что касается кадровых изменений в составе команды, то они во многом зависят от решения УПЛ и ФФУ», – сказал Рябоконь.

Также сообщается, что «Десна» проведет тренировочный сбор в Киеве, где сыграет с «Колосом», «Мариуполем», «Оболонью-Броваром» и второй командой «Шахтера».

 

Источник — ФК Десна

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