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Мексика — Россия — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Конфедераций Мексика — Россия

  • 24.06.2017 21:03
  • 481 просмотров
  • 3 комментария
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Reuters. Мексика — Россия
© Reuters. Мексика — Россия

В поединке Кубка Конфедераций между сборными Мексики и России победу одержали американцы (2:1):

Источник — Sport.ua

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