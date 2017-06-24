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Новая Зеландия — Португалия — 0:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Конфедераций Новая Зеландия — Португалия

  • 24.06.2017 20:52
  • 361 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Reuters. Новая Зеландия — Португалия
© Reuters. Новая Зеландия — Португалия

В поединке Кубка Конфедераций между сборными Новой Зеландии и Португалии разгромную победу одержали европейцы (0:4):

Источник — Sport.ua

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