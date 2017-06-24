Кубок Конфедераций. Португалия разгромила новозеландцев

В поединке команды решали разные задачи. Новозеландцы, потерявшие все шансы на выход из группы, могли бы наигрывать новые схемы, однако Энтони Хадсон сделал всего одну замену по сравнению с предыдущим поединком. А сборной Португалии достаточно было не проиграть, чтобы выйти в полуфинал Кубка Конфедераций, не обращая внимания на параллельный матч Мексика — Россия.

Новозеландцы более-менее держались примерно половину тайма. А затем команда Фернанду Сантуша все-таки захватила инициативу и принялась терзать оборону соперника. Выгоднейший момент упустил Криштиану Роналду — после фланговой подачи он классно пробил головой, но угодил в перекладину. Однако именно вингер пока что «Реала» открыл счет через несколько минут. После подачи с очередного углового группа игроков пошла на мяч, и защитник новозеландцев Томас Дойл зацепил соперника, так что сразу несколько футболистов упали в центре штрафной. Американский рефери Марк Гейгер указал на «точку». Повтор показал, что его решение было абсолютно верным. Капитан сборной Португалии четко реализовал пенальти, мощно пробив практически в девятку. А через несколько минут счет в игре был удвоен. Куарежма изумительным «черпачком» отправил в забег по флангу Элисеу, тот от лини ворот выкатил пас во вратарскую, а набежавший Бернарду Силва в касание пробил мимо голкипера — 2:0. Вполне комфортный счет для португальцев.

Однако и во второй половине встречи они не остановились. Правда, как и в первом тайме, поначалу новозеландцы выглядели вполне достойно и едва не забили. Крис Вуд замыкал прострел с левого фланга, но Бруну Алвеш постелился в подкате и не позволил мячу пересечь линию ворот. А Стефан Маринович продолжал крутиться в рамке новозеландской сборной. И ближе к концу матча португальцы довели дело до разгрома. Очередную голевую атаку разогнал Куарежма, поборовшийся за мяч на своей половине поля и отправивший в сольный забег Андре Силву. Тот стартовал из центрального круга и дошел до угла вратарской, откуда неотразимо пробил над руками вратаря «Унтерахинга» (напомним, это третья немецкая Бундеслига). Финальную точку уже в компенсированное время поставил вышедший на замену Нани. Он получил мяч у бровки, сместился в дальний угол штрафной и низом пробил под противоположную штангу — 4:0.

Сборная Португалии выходит в полуфинал с первого места, по лучшей разнице забитых-пропущенных опередив мексиканцев. Единственное, что омрачило победу — вторая желтая карточка Пепе, которая означает дисквалификацию на 1 матч, и повреждение, которое в конце поединка получил вратарь Руй Патрисиу. Впрочем, вполне вероятно, что с голкипером лиссабонского «Спортинга» не случилось ничего серьезного.



Новая Зеландия - Португалия - 0:4

- Криштиану Роналду, 33, с пенальти, Бернарду Силва, 37, Андре Силва, 80, Нани, 90+1

«Новая Зеландия»: Стефан Маринович, Дэйн Ингэм, Майкл Боксолл, Томас Дойл, Томми Смит, Майкл МакГлинчи (Билл Туилома, '37), Раян Томас, Клейтон Льюис (Коста Барбарусес, '65), Крис Вуд, Марко Рохас, Эндрю Дюранте (Шэйн Смелц, '74)

«Португалия»: Руи Патрисиу, Бруну Алвеш, Нелсинью Семеду, Пепе, Элисеу, Данилу Перейра, Жоау Моутинью, Бернарду Силва (Луиш Пицци, '46), Андре Силва, Рикарду Куарежма (Желсон Мартинш, '83), Криштиану Роналду (Нани, '67)

Клейтон Льюис, 19. Дэйн Ингэм, 82. - Нелсинью Семеду, 21. Пепе, 56.



Удары (в створ): 8 (5) - 12 (9)

Угловые: 1 - 13

Офсайды: 1 - 1



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