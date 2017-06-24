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Сборная России проиграла Мексике и покидает Кубок Конфедераций

Мексика добыла волевую победу над хозяевами турнира

  • 24.06.2017 19:47
  • 3337 просмотров
  • 39 комментария
Метки
fifa.com
© fifa.com

Мексика - Россия  2:1
Голы:  0:1 – 25 Самедов,  1:1 – 30 Араухо,  2:1 – 52 Лосано.

Мексика – Очоа, Морено, Рейес (Рейес, 39), Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Лосано, Дос Сантос, Вела (Акино, 46), Эррера, Араухо, Эрнандес.
Россия – Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Самедов, Головин, Ерохин (Смольников, 70), Жирков, Смолов (Канунников, 78), Бухаров (Полоз, 64).

Предупреждения: Жирков (9), Гуардадо (16), Кудряшов (63), Васин (71).
Удаление: Жирков (68).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 24.06.2017 20:18
    +14
    Рашисты, как обычно, будут на судью матюкаться, хотя они ему спасибо сказать должны. Две симуляции в первом тайме - это стопроцентные две карточки, и это чудо Жирков еще первый тайм досматривал бы из раздевалки. Хотя он и так надолго на поле задержался с суммарным количеством фолов и претензий к арбитру. И отмена третьего гола мексиканцев - спасибо судьям с повторами. Только на стоп-кадре минимальный офсайд виден.
    К тому же мексиканцы последние полтайма просто мяч держали, экономили силы. Бежали бы в контратаки - счет неприличным бы был. Так что все закономерно, русня заслуженно идет нах.
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    bordeaux2
    online
    bordeaux2, 24.06.2017 20:23
    -30
    Комментарий свернут. Показать
    Ну наконец-то в страну пришел праздник!! Ура!! убогие гуляют!!!
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    Космонавт ДК
      Космонавт ДК, 24.06.2017 20:24
    +15
    Тож нада,москалі знову всрались..
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    bordeaux2
    online
    bordeaux2, 24.06.2017 20:24
    -32
    Комментарий свернут. Показать
    Станислав Матусевич, 24.06.2017 20:18
    Рашисты, как обычно, будут на судью матюкаться, хотя они ему спасибо сказать должны. Две симуляции в первом тайме - это стопроцентные две карточки, и это чудо Жирков еще первый тайм досматривал бы из раздевалки. Хотя он и так надолго на поле задержался с суммарным количеством фолов и претензий к арбитру. И отмена третьего гола мексиканцев - спасибо судьям с повторами. Только на стоп-кадре минимальный офсайд виден.
    К тому же мексиканцы последние полтайма просто мяч держали, экономили силы. Бежали бы в контратаки - счет неприличным бы был. Так что все закономерно, русня заслуженно идет нах.
    Слышишь ты эксперт Спрячься н****
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    airwolf77
      airwolf77, 24.06.2017 20:27
    +3
    про немытую расию было уже....но вот другое----летать не умеют,воевать тоже....но Арлы(с) В бой идут одни старики.
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    dynamoimmortal
    online
      dynamoimmortal, 24.06.2017 20:28
    -31
    Комментарий свернут. Показать
    Как не прискорбно, но Россия пока на уровень выше наших каличей(((( Мега звезды наши Конобанка, и Коваленко-будующее нашей сборной) От перспективы такого будущего, только грустно становиться(((
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    Istm
      Istm, 24.06.2017 20:30
    0
    picscomment.com/pics/36021459673090.jpg
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    ViperMX
      ViperMX, 24.06.2017 20:30
    -26
    dynamoimmortal, 24.06.2017 20:28
    Как не прискорбно, но Россия пока на уровень выше наших каличей(((( Мега звезды наши Конобанка, и Коваленко-будующее нашей сборной) От перспективы такого будущего, только грустно становиться(((
    Чем их каличи лучше наших каличей, одна херня, только формы разные.
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    dynamoimmortal
    online
      dynamoimmortal, 24.06.2017 20:32
    -11
    Комментарий свернут. Показать
    ViperMX, 24.06.2017 20:30
    dynamoimmortal, 24.06.2017 20:28
    Как не прискорбно, но Россия пока на уровень выше наших каличей(((( Мега звезды наши Конобанка, и Коваленко-будующее нашей сборной) От перспективы такого будущего, только грустно становиться(((

    Чем их каличи лучше наших каличей, одна херня, только формы разные.
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    Almas Nurmoldin
      Almas Nurmoldin, 24.06.2017 20:35
    -1
    Почему не выскают Миранчука, хотя бы на замену. Черчесова не понять с его заменами.
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    dynamoimmortal
    online
      dynamoimmortal, 24.06.2017 20:37
    -18
    Комментарий свернут. Показать
    ViperMX, 24.06.2017 20:30
    dynamoimmortal, 24.06.2017 20:28
    Как не прискорбно, но Россия пока на уровень выше наших каличей(((( Мега звезды наши Конобанка, и Коваленко-будующее нашей сборной) От перспективы такого будущего, только грустно становиться(((

    Чем их каличи лучше наших каличей, одна херня, только формы разные.

    Их каличи,к ак бы посильнее будут! И с нашей группы минимум вторыми, бы были! Таких команд как фины, укатывают спокойно, а не так как мы мучаемся((( Статистику достаточно посмотреть по участиям на ЧЕ и ЧМ. С посредственных групп в отличии от наших они выходят(
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    Andy Van
      Andy Van, 24.06.2017 20:39
    +2
    dancing niggaz, 24.06.2017 20:05
    Аліна Єрьоменко буде без генг-бенга Будет опять пуйцы забугорные обсасывать. А так хотелось православного...
    Скрепных, она же всю сборную обещала на путь истинный направить, а теперь пойдут по рукам, изделия №2...
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    iravvik1983
      iravvik1983, 24.06.2017 20:45
    +2
    Хеннеси так хотела груповушку со сборной НО ВИДНО НЕ СУДЬБА)))))
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    igor11052
      igor11052, 24.06.2017 20:48
    -27
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    Уррряяяяя !!!!!!.... Ще не вмееееерла украина .... И желательно поскакать всем сайтом
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    Globalist2017
    online
      Globalist2017, 24.06.2017 20:52
    -28
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    Матч просто огонь, до удаления Жиркова. На Феде пеналь бесспорный был, судья поплыл конечно.
    Игорек тоже отжог по полной.
    Очень приличная сборная будет с приходом Дзюбы, Дзагоева, Шатова, Фернандеса, Зобнина.
    Как ни прискорбно, практически все игроки по позициям сильнее наших, за исключением пожалуй Ярмолы и возможно обороны.
    Для многих "писателей" напомню про рекорд всех времен и народов от СБУ на последнем Евро 0-0-0, который даже повторить трудно.
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    igor11052
      igor11052, 24.06.2017 20:52
    -21
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    airwolf77, 24.06.2017 20:27
    про немытую расию было уже....но вот другое----летать не умеют,воевать тоже....но Арлы(с) В бой идут одни старики.
    О и старый миньетчик тут как тут .....неужто отсосал на радости..... Убежал падла
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    Михайло Юнчик
      Михайло Юнчик, 24.06.2017 20:59
    +1
    Я бачу на цю тему всі одноклітинні позлазились.
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    Globalist2017
    online
      Globalist2017, 24.06.2017 21:04
    -19
    Комментарий свернут. Показать
    "Писатели", не выставляйте свою ущербность, это даже не смешно. По сравнению с нашей СБУ у них просто классная команда, тем более и нехилый запас из вышеперечисленных игроков для усиления.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 24.06.2017 21:13
    +3
    Globalist2017, 24.06.2017 21:04
    "Писатели", не выставляйте свою ущербность, это даже не смешно. По сравнению с нашей СБУ у них просто классная команда, тем более и нехилый запас из вышеперечисленных игроков для усиления.

    Зачем ты себя украинцем выставляешь , уфимская профурсетка?
    Ссылка
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