Сборная России проиграла Мексике и покидает Кубок Конфедераций

Мексика - Россия – 2:1
Голы: 0:1 – 25 Самедов, 1:1 – 30 Араухо, 2:1 – 52 Лосано.
Мексика – Очоа, Морено, Рейес (Рейес, 39), Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Лосано, Дос Сантос, Вела (Акино, 46), Эррера, Араухо, Эрнандес.
Россия – Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Самедов, Головин, Ерохин (Смольников, 70), Жирков, Смолов (Канунников, 78), Бухаров (Полоз, 64).
Предупреждения: Жирков (9), Гуардадо (16), Кудряшов (63), Васин (71).
Удаление: Жирков (68).
ВИДЕООБЗОР МАТЧА
Источник — Sport.ua
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К тому же мексиканцы последние полтайма просто мяч держали, экономили силы. Бежали бы в контратаки - счет неприличным бы был. Так что все закономерно, русня заслуженно идет нах.
К тому же мексиканцы последние полтайма просто мяч держали, экономили силы. Бежали бы в контратаки - счет неприличным бы был. Так что все закономерно, русня заслуженно идет нах.
Как не прискорбно, но Россия пока на уровень выше наших каличей(((( Мега звезды наши Конобанка, и Коваленко-будующее нашей сборной) От перспективы такого будущего, только грустно становиться(((
Чем их каличи лучше наших каличей, одна херня, только формы разные.
Как не прискорбно, но Россия пока на уровень выше наших каличей(((( Мега звезды наши Конобанка, и Коваленко-будующее нашей сборной) От перспективы такого будущего, только грустно становиться(((
Чем их каличи лучше наших каличей, одна херня, только формы разные.
Их каличи,к ак бы посильнее будут! И с нашей группы минимум вторыми, бы были! Таких команд как фины, укатывают спокойно, а не так как мы мучаемся((( Статистику достаточно посмотреть по участиям на ЧЕ и ЧМ. С посредственных групп в отличии от наших они выходят(
Игорек тоже отжог по полной.
Очень приличная сборная будет с приходом Дзюбы, Дзагоева, Шатова, Фернандеса, Зобнина.
Как ни прискорбно, практически все игроки по позициям сильнее наших, за исключением пожалуй Ярмолы и возможно обороны.
Для многих "писателей" напомню про рекорд всех времен и народов от СБУ на последнем Евро 0-0-0, который даже повторить трудно.
Зачем ты себя украинцем выставляешь , уфимская профурсетка?
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