Владимир ШАРАН: «В ЛЕ хочется пройти минимум один раунд»

Видимо, Александрия жаждет не просто представлять Украину в еврокубках, а реально повышать свой рейтинг и рейтинг страны в Старом Свете. Чем-то другим столь активную деятельность горожан на трансферном рынке объяснить сложно. Но чтобы окончательно убедиться в правильности своих догадок, zbirna.com решила задать несколько вопросов главному тренеру александрийцев Владимиру ШАРАНУ.



— Владимир Богданович, учитывая количество соглашений, подписанных за последние дни Александрией, у вас с президентом клуба полное взаимопонимание?

— Я могу только поблагодарить наше руководство, которое дает добро на такую трансферную работу. За четыре года, что я у руля Александрии, мы всегда находили компромисс. Президент понимает, что команда вышла в еврокубки, поэтому хочет видеть не только качественную игру в ее исполнении, но и достойный результат.



«Не знаю, откуда пошли разговоры о Романе Яремчуке…»



— Многие ваши игроки переподписали контракты, также коллектив пополнили новички, вратарь Юрий Панькив и полузащитник Максим Каленчук. В плане усиления это пока все?

— Мы подпишем еще одноклубника Панькива и Каленчука по каменской Стали, полузащитника Максима Задераку.



— Вы говорили об усилении атакующей линии…

— В наших планах — просмотр нигерийского нападающего Кристиана Ирабисо, выступающего в Португалии. Хотим сравнить этого футболиста с нашими исполнителями атакующего плана.



— А слухи относительно аренды динамовского форварда Романа Яремчука имеют под собой почву?

— Я вообще не знаю, откуда пошли эти разговоры. Больше мне добавить нечего.



«Для начала хотелось бы пройти хоть один раунд Лиги Европы»



— Вы сразу хотите начать наигрывать состав на старт сезона?

— Совершенно верно.



— Голландский сбор Александрии пройдет по плану?

— Пока все нормально. 25 июня мы туда вылетаем, а первый из шести запланированных спаррингов проведем 28-го числа. Правда, соперника в нем пока назвать не могу. А вот на остальные контрольные поединки контракты подписаны. 1 июля сыграем с голландским Херенвеном, 2-го – со Стяуа (Румыния), 5-го – с Брюгге (Бельгия), 6-го – с АЗом (Голландия) и 8-го – с Панатинаикосом (Греция).



— Приличная подобралась компания…

— Работаем (улыбается). Дай Бог, чтобы в официальных матчах следующего сезона все сложилось.



— Чего Александрия попытается достичь в Лиге Европы?

— Не хочу делать громкие заявления, но хочется пройти как минимум один раунд. Многое ведь еще будет зависеть от того, кто окажется нашим соперником…



«Национальная сборная? Многое зависит от самих игроков»



— А какая задача при такой комплектации будет стоять в чемпионате страны?

— Изначальная цель — попасть в первую шестерку, а там, возможно, подкорректируем наши приоритеты.



— Владимир Богданович, Александрия в последнее время на виду, но когда ее представители окажутся в национальной сборной?

— Кстати, я тоже задаюсь этим вопросом. Прилагаем и будем прилагать максимум усилий, чтобы хотя бы один-два наших футболиста не только попали на карандаш к Андрею Шевченко, но и были вызваны в главную команду страны. Но многое здесь, естественно, зависит не только от нашего тренерского штаба, но и от самих игроков…