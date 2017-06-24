ПИРИЧ: Вакулко и Баланюк интересны венгерским и итальянским клубам

Агент ФИФА Ивица Пирич прокомментировал возможный уход из «Днепра» двух футболистов - полузащитника Юрия Вакулко и нападающего Дениса Баланюка, у которых в скором времени заканчиваются контракты с украинским клубом.

- Действительно, оба футболиста входят в сферу интересов других клубов, поскольку у них через полгода заканчиваются контракты с «Днепром», - отметил Пирич. - Причем интерес есть как в Украине, так и в Европе. Сейчас есть контакты с клубами из Венгрии и Италии, куда уезжали футболисты из Украины в последнее время.

Загребское «Динамо» действительно проявляло заинтересованность в Баланюке и Вакулко. Я несколько раз встречался с президентом загребского клуба Мамичем, который спрашивал об этих игроках. Однако в Украине почему-то некоторые функционеры делают все возможное, чтобы заблокировать такие предложения и даже лишают себя возможности заработать на футболистах, которые через полгода вообще будут бесплатными. Страдают и сами футболисты, которые могли бы развивать свою карьеру в более сильных командах и чемпионатах, - сказал Пирич.