Месси в числах: от 1 до 30

Лионель Месси отмечает 30-летний юбилей, а мы вспоминаем главные вехи карьеры гениального аргентинца.
1 Первый гол во взрослом футболе - 1 мая 2005 года. Отличился в возрасте 17 лет в матче против «Альбасете», выйдя на замену незадолго до финального свистка.
2 Второй по результативности игрок в основной сетке Кубка чемпионов с 94 голами.
3 Месси сделал 37 хет-триков в составе «Барселоны».
4 Столько раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Кроме этого, на счету Месси восемь побед в «примере» и пять Кубков Испании.
5 Столько голов Месси забил в матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2011/12 против «Байера» (делит рекорд с Луисом Адриано).
6 В 2011-м Месси забил в шести разных турнирах, повторив это достижение в 2015 году.
7 Рекорд по числу хет-триков в Лиге чемпионов (делит с Криштиану Роналду).
8 Столько сезонов кряду забивал за «Барселону» 40 голов или больше.
9 Столько голов не хватило Месси в 2012-м до отметки 100. 91 гол за календарный год - мировой рекорд.
10 Месси начал играть в «Барсе» под 19-м номером, но в 2008-м, после ухода Роналдиньо, взял себе «десятку».
11 Месси было почти 11 лет, когда умерла его бабушка. Именно ей он посвящает свои голы, возводя глаза к небу.
12 Рекордное число голов за календарный год (2012) за сборную Аргентины. Делит рекорд с Габриэлем Батистутой.
13 Переехал из Аргентины в Барселону в 13 лет.
14 Столько голов Месси забил на «Сантьяго Бернабеу». На клубном уровне больше голов он забивал только на «Камп Ноу».
15 Выездные матчи в одном розыгрыше чемпионата Испании, в которых забивал Месси. Аргентинцу также принадлежит рекорд по результативным встречам на своем поле - 16.
16 Месси дебютировал за первую команды «Барселоны» в 16 лет, 4 месяца и 23 дня. Это была товарищеская встреча с «Порту» Жозе Моуринью, аргентинец на 15 минут вышел на замену.
17 Столько голов Месси забил в матчах своих шести розыгрышей Суперкубка Испании. Стоит ли говорить, что это тоже рекорд?
18 Возраст, в котором Месси впервые отличился в Лиге чемпионов. Жертвой оказался «Панатинаикос».
19 Месси - единственный футболист, забивший поочередно всем 19 соперникам по чемпионату Испании.
20 Месси в ходе карьеры забил 20 и более голов шести разным клубам, включая все клубы первой шестерки (не считая «Барсы») из итоговой таблицы прошлого чемпионата Испании.
21 Столько матчей длилась рекордная результативная серия Месси в чемпионате Испании-2012/13. За этот период аргентинец отличился 33 раза.
22 Возраст, в котором Месси выиграл «Золотой мяч» и титул Лучшего игрока года по версии ФИФА с рекордным отрывом от конкурентов.
23 Столько голов Месси забил в «эль класико». На пять и на семь больше, чем соответственно у Альфредо Ди Стефано и Роналду.
24 Возраст, в котором Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Барселоны».
25 Финалы крупных турниров, в которых сыграл Месси...
26 ...и число забитых в них голов.
27 Голы прямыми ударами со штрафных в составе «Барселоны».
28 Месси стал самым молодым южноамериканцем, достигшим отметки в сто матчей за сборную (за четыре дня до 28-летия).
29 Столько голов Месси забил своему самому любимому сопернику - «Севилье». В еврокубках от аргентинца больше всего пострадал «Арсенал» (9).
30 Возраст Месси!
Источник — УЕФА
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