Месси в числах: от 1 до 30

Лионель Месси отмечает 30-летний юбилей, а мы вспоминаем главные вехи карьеры гениального аргентинца.

1 Первый гол во взрослом футболе - 1 мая 2005 года. Отличился в возрасте 17 лет в матче против «Альбасете», выйдя на замену незадолго до финального свистка.

2 Второй по результативности игрок в основной сетке Кубка чемпионов с 94 голами.

3 Месси сделал 37 хет-триков в составе «Барселоны».

4 Столько раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Кроме этого, на счету Месси восемь побед в «примере» и пять Кубков Испании.

5 Столько голов Месси забил в матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2011/12 против «Байера» (делит рекорд с Луисом Адриано).

6 В 2011-м Месси забил в шести разных турнирах, повторив это достижение в 2015 году.

7 Рекорд по числу хет-триков в Лиге чемпионов (делит с Криштиану Роналду).

8 Столько сезонов кряду забивал за «Барселону» 40 голов или больше.

9 Столько голов не хватило Месси в 2012-м до отметки 100. 91 гол за календарный год - мировой рекорд.

10 Месси начал играть в «Барсе» под 19-м номером, но в 2008-м, после ухода Роналдиньо, взял себе «десятку».

11 Месси было почти 11 лет, когда умерла его бабушка. Именно ей он посвящает свои голы, возводя глаза к небу.

12 Рекордное число голов за календарный год (2012) за сборную Аргентины. Делит рекорд с Габриэлем Батистутой.

13 Переехал из Аргентины в Барселону в 13 лет.

14 Столько голов Месси забил на «Сантьяго Бернабеу». На клубном уровне больше голов он забивал только на «Камп Ноу».

15 Выездные матчи в одном розыгрыше чемпионата Испании, в которых забивал Месси. Аргентинцу также принадлежит рекорд по результативным встречам на своем поле - 16.

16 Месси дебютировал за первую команды «Барселоны» в 16 лет, 4 месяца и 23 дня. Это была товарищеская встреча с «Порту» Жозе Моуринью, аргентинец на 15 минут вышел на замену.

17 Столько голов Месси забил в матчах своих шести розыгрышей Суперкубка Испании. Стоит ли говорить, что это тоже рекорд?

18 Возраст, в котором Месси впервые отличился в Лиге чемпионов. Жертвой оказался «Панатинаикос».

19 Месси - единственный футболист, забивший поочередно всем 19 соперникам по чемпионату Испании.

20 Месси в ходе карьеры забил 20 и более голов шести разным клубам, включая все клубы первой шестерки (не считая «Барсы») из итоговой таблицы прошлого чемпионата Испании.

21 Столько матчей длилась рекордная результативная серия Месси в чемпионате Испании-2012/13. За этот период аргентинец отличился 33 раза.

22 Возраст, в котором Месси выиграл «Золотой мяч» и титул Лучшего игрока года по версии ФИФА с рекордным отрывом от конкурентов.

23 Столько голов Месси забил в «эль класико». На пять и на семь больше, чем соответственно у Альфредо Ди Стефано и Роналду.

24 Возраст, в котором Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Барселоны».

25 Финалы крупных турниров, в которых сыграл Месси...

26 ...и число забитых в них голов.

27 Голы прямыми ударами со штрафных в составе «Барселоны».

28 Месси стал самым молодым южноамериканцем, достигшим отметки в сто матчей за сборную (за четыре дня до 28-летия).

29 Столько голов Месси забил своему самому любимому сопернику - «Севилье». В еврокубках от аргентинца больше всего пострадал «Арсенал» (9).

30 Возраст Месси!