Будковский покидает Анжи, но и с Шахтером на сборы не едет

Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Филипп Будковский рассказал о том, что не хочет продлевать аренду в «Анжи», но и на сборы с «горняками» его не берут.
В «Анжи» оставаться я не планирую. Был вариант продлить аренду в махачкалинском клубе еще на один год, но я отказался от него.
На сборы с «Шахтером» я не поеду, поэтому буду искать другие варианты. Пока что не могу сказать, где продолжу карьеру, так как конкретных предложений, кроме «Анжи», сейчас нет, - рассказал Будковский FootBoom.
Напомним, что Филипп Будковский последний сезон провел в махачкалинском «Анжи». За российский клуб он сыграл в 27 матчах и забил 4 гола. При этом зимой Филипп возвращался в стан «Шахтера», продлил контракт с донецким клубом на 3,5 года, но в итоге не пригодился Пауло Фонсеке и вернулся в «Анжи».
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.