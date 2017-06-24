Будковский покидает Анжи, но и с Шахтером на сборы не едет

Росіяни не змогли продемонструвати нормальну гру!

З дитинства за Мексику

Ох и минусуют меня боты Tyigena )) во главе с его бабой serge1234 ))

В матче с Новой Зеландией

Ну и нафиг мексиканцы сели? Можно спокойно давить, там ни защиты, ни воротника

Когда акинфеев в послелний раз НЕ пропускал?