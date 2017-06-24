ОФИЦИАЛЬНО: Заря подписала четверых игроков Днепра

Луганская «Заря» подписала двухлетние контракты сразу с четверыми игроками, которые в прошлом сезоне защищали цвета «Днепра». С Максимом Лунёвым, напомним, ранее был заключён контракт. Очередь остальных ребят наступила сегодня.



Это голкипер Андрей Лунин, полузащитники Евгений Чеберко и Владислав Кочергин, а так же защитник Александр Сваток.



Футболисты уже находятся в расположении команды и тренируются вместе с «Зарёй».