ОФИЦИАЛЬНО: Заря подписала четверых игроков Днепра

Луганская «Заря» подписала двухлетние контракты сразу с четверыми игроками, которые в прошлом сезоне защищали цвета «Днепра». С Максимом Лунёвым, напомним, ранее был заключён контракт. Очередь остальных ребят наступила сегодня.
Это голкипер Андрей Лунин, полузащитники Евгений Чеберко и Владислав Кочергин, а так же защитник Александр Сваток.
Футболисты уже находятся в расположении команды и тренируются вместе с «Зарёй».
Источник — ФК Заря
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блин договорились бы еще с Беней Еврокубки в Днепре играть ! вообще круто было бы ! думаю и Днепровские фаны поддержали бы своих ребяток и футбол посмотрели бы норм ! когда бл***ть мы уже научимся цивилизовано проблемы решать а не как "за поребриком"
ху есть "перебрик"?
GR1Fon, 24.06.2017 17:54 блин договорились бы еще с Беней Еврокубки в Днепре играть ! вообще круто было бы ! думаю и Днепровские фаны поддержали бы своих ребяток и футбол посмотрели бы норм ! когда бл***ть мы уже научимся цивилизовано проблемы решать а не как "за поребриком" ху есть "перебрик"?
с тобой одноклеточным я уже как то пообщался ! проконсультируйся у кого то другого !
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