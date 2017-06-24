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ОФИЦИАЛЬНО: Заря подписала четверых игроков Днепра

Лунин, Кочергин, Сваток и Чеберко стали игроками луганского клуба

  • 24.06.2017 17:19
  • 1226 просмотров
  • 5 комментария
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ОФИЦИАЛЬНО: Заря подписала четверых игроков Днепра

Луганская «Заря» подписала двухлетние контракты сразу с четверыми игроками, которые в прошлом сезоне защищали цвета «Днепра». С Максимом Лунёвым, напомним, ранее был заключён контракт. Очередь остальных ребят наступила сегодня.

Это голкипер Андрей Лунин, полузащитники Евгений Чеберко и Владислав Кочергин, а так же защитник Александр Сваток.

Футболисты уже находятся в расположении команды и тренируются вместе с «Зарёй».

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    GR1Fon
      GR1Fon, 24.06.2017 17:38
    +5
    ну норм ! и ребята в вышке останутся и Заря возможно кого то из них вырастит в крутого игрока ! хоть что то позитивное в свете всего последнего трешака творящегося в ЧУКРе (
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    GR1Fon
      GR1Fon, 24.06.2017 17:54
    +2
    блин договорились бы еще с Беней Еврокубки в Днепре играть ! вообще круто было бы ! думаю и Днепровские фаны поддержали бы своих ребяток и футбол посмотрели бы норм ! когда бл***ть мы уже научимся цивилизовано проблемы решать а не как "за поребриком"
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    Tyigena
    online
      Tyigena, 24.06.2017 17:58
    -2
    GR1Fon, 24.06.2017 17:54
    блин договорились бы еще с Беней Еврокубки в Днепре играть ! вообще круто было бы ! думаю и Днепровские фаны поддержали бы своих ребяток и футбол посмотрели бы норм ! когда бл***ть мы уже научимся цивилизовано проблемы решать а не как "за поребриком"
    ху есть "перебрик"?
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    GR1Fon
      GR1Fon, 24.06.2017 17:59
    +1
    Tyigena, 24.06.2017 17:58
    GR1Fon, 24.06.2017 17:54
    блин договорились бы еще с Беней Еврокубки в Днепре играть ! вообще круто было бы ! думаю и Днепровские фаны поддержали бы своих ребяток и футбол посмотрели бы норм ! когда бл***ть мы уже научимся цивилизовано проблемы решать а не как "за поребриком"

    ху есть "перебрик"?
    с тобой одноклеточным я уже как то пообщался ! проконсультируйся у кого то другого !
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    Tyigena
    online
      Tyigena, 24.06.2017 18:01
    -1
    GR1Fon, 24.06.2017 17:59
    Tyigena, 24.06.2017 17:58
    GR1Fon, 24.06.2017 17:54 блин договорились бы еще с Беней Еврокубки в Днепре играть ! вообще круто было бы ! думаю и Днепровские фаны поддержали бы своих ребяток и футбол посмотрели бы норм ! когда бл***ть мы уже научимся цивилизовано проблемы решать а не как "за поребриком" ху есть "перебрик"?

    с тобой одноклеточным я уже как то пообщался ! проконсультируйся у кого то другого !
    то есть ты не знаешь парнокопытное,так и запишем
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