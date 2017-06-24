Игорь КУЛЬЧИЦКИЙ: «Новый тренерский штаб Карпат – темные лошадки»

Ветеран «Карпат» Игорь Кульчицкий прокомментировал приход в львовский клуб испаноязычных специалистов Дарио Друди и Серхио Наварро.

- Я искренне хочу, чтобы их обещания вывести команду на новый уровень стали реальностью, - говорит «Экспрессу» Кульчицкий. - Удастся ли это им - покажет время. После первых пяти туров нового сезона будет четко видно, на что они способны. Для нас всех они темные лошадки.

Знаю, что Наварро работал в российском «Рубине», и эта команда отличалась высокой физической подготовкой. Почему именно этот тренер, а не другой? «Карпаты» оказались в жестком цейтноте. Дулуб из-за семейных проблем ушел, а команду следует готовить к сезону. Президент клуба находился в Турции, где встретился с Друди, Наварро и его помощниками.

Они на словах убедили его в своей квалификации, и он подписал с ними контракт. Теперь им следует убедить нас игрой команды».