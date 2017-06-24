Александрия обыграла Кремень в спарринге

Александрия — Кремень 2:0
Голы: Ситало, 15, Цуриков, 86
Александрия (1-й тайм): Панькив (Леванидов, 30), Бацула, Басов, Шендрик, Чеботаев, Банада, Запорожан, Грицук, Полярус, Щедрый, Ситало
Александрия (2-й тайм): Леванидов (Рудик, 60), Стецков, Гитченко, Бондаренко, Старенький, Огиря, Каленчук (Гранчар, 77), Цуриков, Пономарь, Казак, Каша
Удален: Гитченко, 74 (второе предупреждение)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.