Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александрия обыграла Кремень в спарринге

Команда Шарана продолжает подготовку к новому сезону

  • 24.06.2017 16:44
  • 274 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Александрия
© ФК Александрия

Александрия — Кремень 2:0
Голы: Ситало, 15, Цуриков, 86

Александрия (1-й тайм): Панькив (Леванидов, 30), Бацула, Басов, Шендрик, Чеботаев, Банада, Запорожан, Грицук, Полярус, Щедрый, Ситало
Александрия (2-й тайм): Леванидов (Рудик, 60), Стецков, Гитченко, Бондаренко, Старенький, Огиря, Каленчук (Гранчар, 77), Цуриков, Пономарь, Казак, Каша

Удален: Гитченко, 74 (второе предупреждение)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.