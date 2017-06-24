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Жилстрой-2 узнал соперников по групповому раунду Лиги чемпионов

Финал женской Лиги чемпионов состоится в Киеве

  • 24.06.2017 16:38
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Жилстрой-2 узнал соперников по групповому раунду Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда женской Лиги чемпионов. Украинский клуб «Жилстрой-2» дебютирует в турнире в группе 2. Соперниками стали румынская «Олимпия», шотландский «Хиберниан» и «Суонси» из Уэльса.

Жеребьевка отборочного раунда (матчи 22-28 августа)

Группа 1

«Гинтра Университетас» (LTU)
«Конак Беледийеспор» (TUR)
«Партизан» Бардеев (SVK)
«Мартве» (GEO)*

Группа 2

«Олимпия» Клуж (ROU)*
«Хиберниан» (SCO)
«Жилстрой-2» (UKR)
«Суонси»(WAL)

Группа 3

«Стандард» (BEL)
«Аякс» (NED)
«Пярну» (EST)*
РФШ (LVA)

Группа 4

«Медик» (POL)
ПК-35 (FIN)
«Шелбурн» (IRL)
«Линфилд» (NIR)*

Группа 5

«Аполлон» (CYP)*
«Штурм» (AUT)
НСА София (BUL)
«Норок» (MDA)

Группа 6

«Цюрих» (SUI)
«Минск» (BLR)
«Олимпия» Любляна (SVN)*
«Биркиркара» (MLT)

Группа 7

«Стьярнан» (ISL)
«Осиек» (CRO)*
«Клаксвик» (FRO)
«Истатов» (MKD)

Группа 8

«БИИК-Казыгурт» (KAZ)
МТК (HUN)*
«Спортинг» CP (POR)
«Хайвалия» (KOS)

Группа 9

«Спартак» Суботица (SRB)
«Авальдснес» (NOR)
«Маккаби» Кирьят-Гат (ISR)
«Брезница» (MNE)*

Группа 10

«Сараево-2000» (BIH)*
ПАОК (GRE)
«Влазния» (ALB)
«Беттамбур» (LUX)

*хозяева

• Десять победителей отборочного раунда и обладатель второго места, показавший лучший результат в матчах с первой и третьей командами своей группы, 1 сентября будут участвовать в жеребьевке 1/16 финала вместе с 21 обладателем прямых путевок. В плей-офф борьба пойдет в формате двухматчевых поединков, первые из которых состоятся в октябре.

Прямая путевка в 1/16 финала

«Лион» (FRA, действующий победитель)
«Вольфсбург» (GER)
«Русенгорд» (SWE)
«Барселона» (ESP)
«Фортуна» Йорринг (DEN)
«Бавария» (GER)
«Брондбю» (DEN)
«Россиянка» (RUS)
«Манчестер Сити» (ENG)
«Глазго Сити» (SCO)
«Звезда-2005» (RUS)
«Брешия» (ITA)
«Славия Прага» (CZE)
«Спарта» Прага (CZE)
«Линчепинг» (SWE)
«Челси» (ENG)
«Монпелье» (FRA)
ЛСК (NOR)
«Санкт-Пельтен» (AUT)
«Атлетико» (ESP)
«Фиорентина» (ITA)

Календарь турнира

Отборочный раунд: 22-28 августа
Жеребьевка 1/16 финала: 1 сентября
1/16 финала: 4/5 и 11/12 октября
Жеребьевка 1/8 финала: 16 октября
1/8 финала: 8/9 и 15/16 ноября
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала: 24 ноября
1/4 финала: 21/22 и 28/29 марта
1/2 финала: 21/22 и 28/29 апреля
Финал (стадион имени Валерия Лобановского, Киев): 24 мая

Источник — Sport.ua

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