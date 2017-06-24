Жилстрой-2 узнал соперников по групповому раунду Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда женской Лиги чемпионов. Украинский клуб «Жилстрой-2» дебютирует в турнире в группе 2. Соперниками стали румынская «Олимпия», шотландский «Хиберниан» и «Суонси» из Уэльса.

Жеребьевка отборочного раунда (матчи 22-28 августа)

Группа 1

«Гинтра Университетас» (LTU)

«Конак Беледийеспор» (TUR)

«Партизан» Бардеев (SVK)

«Мартве» (GEO)*

Группа 2

«Олимпия» Клуж (ROU)*

«Хиберниан» (SCO)

«Жилстрой-2» (UKR)

«Суонси»(WAL)

Группа 3

«Стандард» (BEL)

«Аякс» (NED)

«Пярну» (EST)*

РФШ (LVA)

Группа 4

«Медик» (POL)

ПК-35 (FIN)

«Шелбурн» (IRL)

«Линфилд» (NIR)*

Группа 5

«Аполлон» (CYP)*

«Штурм» (AUT)

НСА София (BUL)

«Норок» (MDA)

Группа 6

«Цюрих» (SUI)

«Минск» (BLR)

«Олимпия» Любляна (SVN)*

«Биркиркара» (MLT)

Группа 7

«Стьярнан» (ISL)

«Осиек» (CRO)*

«Клаксвик» (FRO)

«Истатов» (MKD)

Группа 8

«БИИК-Казыгурт» (KAZ)

МТК (HUN)*

«Спортинг» CP (POR)

«Хайвалия» (KOS)

Группа 9



«Спартак» Суботица (SRB)

«Авальдснес» (NOR)

«Маккаби» Кирьят-Гат (ISR)

«Брезница» (MNE)*

Группа 10

«Сараево-2000» (BIH)*

ПАОК (GRE)

«Влазния» (ALB)

«Беттамбур» (LUX)

*хозяева

• Десять победителей отборочного раунда и обладатель второго места, показавший лучший результат в матчах с первой и третьей командами своей группы, 1 сентября будут участвовать в жеребьевке 1/16 финала вместе с 21 обладателем прямых путевок. В плей-офф борьба пойдет в формате двухматчевых поединков, первые из которых состоятся в октябре.

Прямая путевка в 1/16 финала

«Лион» (FRA, действующий победитель)

«Вольфсбург» (GER)

«Русенгорд» (SWE)

«Барселона» (ESP)

«Фортуна» Йорринг (DEN)

«Бавария» (GER)

«Брондбю» (DEN)

«Россиянка» (RUS)

«Манчестер Сити» (ENG)

«Глазго Сити» (SCO)

«Звезда-2005» (RUS)

«Брешия» (ITA)

«Славия Прага» (CZE)

«Спарта» Прага (CZE)

«Линчепинг» (SWE)

«Челси» (ENG)

«Монпелье» (FRA)

ЛСК (NOR)

«Санкт-Пельтен» (AUT)

«Атлетико» (ESP)

«Фиорентина» (ITA)

Календарь турнира

Отборочный раунд: 22-28 августа

Жеребьевка 1/16 финала: 1 сентября

1/16 финала: 4/5 и 11/12 октября

Жеребьевка 1/8 финала: 16 октября

1/8 финала: 8/9 и 15/16 ноября

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала: 24 ноября

1/4 финала: 21/22 и 28/29 марта

1/2 финала: 21/22 и 28/29 апреля

Финал (стадион имени Валерия Лобановского, Киев): 24 мая