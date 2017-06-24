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Альваро Арбелоа завершает карьеру

Испанский хавбек повесил бутсы на гвоздь в 34 года

  • 24.06.2017 16:32
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Экс-защитник Ливерпуля объявил о завершении игровой карьеры.

Тридцатичетырёхлетний испанец, который 98 раз появлялся на поле в футболке Ливерпуля с февраля 2007 по май 2009, завершил карьеру игрока.

Испанскому изданию Marca Арбелоа сказал: "Пришло время прощаться. Физически я готов был продолжать играть".

Испанец присоединился к Ливерпулю в январе 2007 года из Депортиво Ла-Корунья по инициативе главного тренера "Красных" Рафаэля Бенитеса. Альваро Арбелоа был основным игроком мерсисайдцев в сезонах 2007/2008 и 2008/2009.

Защитник вернулся в родной клуб Реал Мадрид летом 2009 года. За время пребывания испанца на "Сантьяго Бернабеу" Арбелоа дважды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Ла Лиги и дважды завоёвывал Кубок Испании.

В составе сборной Испании Альваро Арбелоа дважды становился Чемпионом Европы и побеждал на Чемпионате мира в 2010 году.

Последним клубом испанца был Вест Хэм Юнайтед, за который защитник выступал в сезоне 2016/2017.

Источник — Фан-сайт ФК Ливерпуль

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