Возмутители спокойствия

После переходных матчей между «Сумами» и «Балканами» за право участвовать в Первой лиге 26-й чемпионат второго по значимости национального дивизиона официально стал историей. Но он упорно продолжает оставаться одним из главных ньюсмейкеров отечественного футбола. В стенах ФФУ и УПЛ (и под ними) до сих пор звучат отголоски скандала, кого же все-таки следовало «пущать» в Премьер-лигу, а задействованные в конфликте клубы вовсю меряются исправляемыми на ходу бюджетами.

Шумиха заметно осложняет подведение итогов прошедшего чемпионата Первой лиги как такового, проводимого, напомним, совсем другой организацией – ПФЛ. Не без проблем, со своими «местечковыми» инцидентами, она таки довела турнир до логического завершения, подбила выступление итоговой табличкой, коей мы и будем руководствоваться. Хотя полностью абстрагироваться от последствий абсурдной ситуации с аттестацией «Десны» и «Вереса» не представляется возможным.

Открытие сезона

Например, чисто по спортивным показателям на победу в этой номинации мог бы смело претендовать тот самый «Верес». Команда, еще два года назад не выступавшая нигде, единогласной волею исполкома ФФУ проникнув во Вторую лигу (минуя аматорский футбол), сходу заняла там второе место. Попала в лигу первую, и в прошлом сезоне очень долго трепала нервы лидеру «Ильичевцу», после первой части чемпионата шла второй, уступая мариупольцам всего два очка. И даже финишировав в итоге третьей, уже без главного тренера, команда (не клуб!) заслужила называться открытием.

Практически полностью обновленный прошлым летом Владимиром Мазяром состав показывал яркую атакующую игру, в которой преуспели отвергнутые «Олимпиком» и Санжаром нападающий Руслан Степанюк (24 гола, лучший бомбардир чемпионата) и защитник Сергей Борзенко (7 голов), а также не понадобившийся «Стали» в УПЛ полузащитник Антон Котляр (13 ассистов, лучший распасовщик чемпионата). Команда любима в Ровно, по средней посещаемости (2179 человек) – безусловный лидер лиги.

Но негатив, исходящий от самого ФК, смазывает общее впечатление. После проигранных матчей, особенно домашних, «Верес» во всеуслышание трубил о предвзятости фемиды, напрочь забывая, что это именно у него репутация одного из лучших по работе с судьями. Об этом в низших лигах говорят давно, и не стесняясь, тренеры, футболисты и болельщики. Плюс в минувшем сезоне две игры с участием Народного клуба подпали под подозрение как матчи с фиксированным результатом.

Ну, а таинственное исчезновение Мазяра в отпуске «по семейным обстоятельствам» в разгар решающих поединков – событие вообще из ряда вон. Помнится, когда уважаемый спортивный сайт опубликовал эксклюзивную информацию о не очень красивом расставании тренера и президента «Вереса», клуб с пеной у рта требовал объяснений с извинениями, и даже грозился судом. Вот интересно бы было послушать во время судебного разбирательства свидетеля Мазяра!.. Ведь, как сейчас выясняется, он вроде таки дал по лицу президенту Хахлеву, ушел в отпуск, во время которого ни с того, ни с сего плюнул на созданную им команду, и написал заявление об уходе. Зная, что останется должен клубу «лимон» долларов за расторжение контракта. Разрулил, называется «семейные обстоятельства». Кого хотел ввести в заблуждение «Верес» фальшивым негодованием, и за что на самом деле «ушли» специалиста, остается загадкой.

Все эти, и многие другие моменты не делают чести ровенскому клубу, но футболисты команды, очень хочется верить, делали свое дело честно. Иначе с полным правом открытием сезона можно было бы признать «Колос». Пожалуй, многим болельщикам куда симпатичнее была именно команда Руслана Костышина. Выигравшая в прошлом сезоне вторую лигу, в нынешнем финишировавшая пятой в первой.

Разочарование сезона

Безусловным победителем в этой номинации стал «Черкасский Днепр». От серебряного призера предыдущего чемпионата ждали подтверждения класса и амбиций и в этом, но команда, а с ней и клуб посыпались. Осенью ЧД вообще чуть не рекорд установил по смененным тренерам: Столовицкий, Кирилюк, Кобзарь, в итоге зимовать черкасчане ушли на седьмом месте. Хотя победой (1:0) и ничьей (1:1) с «Десной», выигрышами у «Гелиоса» (1:0) и «Вереса» (3:0), без сомнения, могут заслужено хвастать.

В межсезонье был приглашен Вадим Евтушенко. Важный телеэксперт мессией не стал. Команда отвратительно стартовала весной: после натужной победы над обескровленной «Скалой (2:1), последовали унизительные поражения от «Горняка-Спорт» (2:5), «Ингульца» (0:2) и «Полтавы» (0:1), причем два последних на своем поле, разбавленные нулевой выездной ничьей с «Арсеналом». Немудрено, что надежды руководства подняться хотя бы в пятерку пошли прахом — «Днепр» финишировал восьмым, Евтушенко был уволен. Впрочем, как и почти все футболисты основного состава: в связи с пошатнувшимся здоровьем президент клуба Владимир Лашкул отказался финансировать свое детище. Сейчас будущее команды вообще не просматривается из-за тумана.

Матч сезона

Как говорится, красивых матчей было сыграно немало, а красивенных голов забито еще больше. Но, памятуя о доказанном договорняке «Ильичевец» — «Горняк-Спорт» (3:1), воздержимся от громких восклицаний. Во избежание смешных ситуаций, когда журналисты восхищаются победой команды, а проигравшие в это время забирают выигрыш в букмекерских конторах.

Отмеченный поединок не был чертовски красивым, зато стал одним из важнейших в стратегической борьбе за второе место. «Верес» удручающе стартовал весной. Домашнее поражение от «Колоса» (2:3) завершилось атакой фанатов на судей (тем в буквальном смысле досталось по шеям), и слезоточивой контратакой правоохранителей. Затем было 0:1 в Краматорске, и Мазяр заговорил об уходе из футбола. В 23-ем туре ровенцы, все еще остающиеся вторыми, принимали «Десну», отстающую теперь уже на два очка (46 против 44). На родном «Авангарде» в присутствии свыше пяти тысяч свидетелей (не все местные – несколько автобусов с болельщиками подъехало из Чернигова) один из лидеров был низложен – 0:2. В новой форме и в значительно обновленном в сравнении с предыдущим неважным матчем с Буковиной (0:0) составе гости забили уже на третьей минуте: после подачи с фланга Денис Фаворов ловко сыграл на опережение. А в начале второго тайма, на 53-й минуте, Игорь Кириенко, впервые вышедший в старте, забил свой дебютный гол за «Десну», удачно сыграв «на подборе». Отметим, что комбинировать «Вересу» очень мешало ужасное поле «Авангарда», и он покидал его без голов. На третьем месте…

Позже, «Десна» еще милостиво отдавала конкуренту вторую строчку, но только на два тура, после чего вернула себе и из рук уже не выпускала.

Прогресс сезона

Номинация будто созданная для «Десны». Черниговский коллектив никогда еще не финишировал так удачно в Первой лиге: до этого наивысшим достижением команды было четвертое место в сезоне-2007/08. При этом в прошлом чемпионате подопечные Александра Рябоконя были лишь девятыми.

Но усилила состав игроками, которые впоследствии стали основными (Махновский, Мостовой, Волков, Арвеладзе, Филиппов), плюс неплохо проявили себя и имеющиеся лидеры (Фаворов и Картушов) и коллектив преобразился. Правда, на протяжении первой части турнира активно не вмешивался в лидерский спор «Ильичевца» (48 очков на промежуточном финише) и «Вереса» (46), так в засаде и встретил Новый год – на третьем месте, с 40 пунктами.

Особенно удалась команде вторая часть сезона, весной она не проиграла ни одного матча из 14-ти (сделав только 4 ничьи), а первые семь поединков провела на ноль в защите. Да и в атаке деснянцы преуспели, сразу тремя игроками представлены они в первой десятке бомбардиров – Илья Коваленко отличился дюжину раз, у Александра Филиппова 11 голов, у Левана Арвеладзе 10. Итог известен — второе место, и по спортивному принципу именно «Десна» завоевала право впервые в истории сыграть в Премьер-лиге!

Регресс сезона

Не задался этот сезон и у бронзового призера предыдущего чемпионата. Перед стартом нового «Оболонь-Бровар» потеряла с десяток футболистов во главе с лучшим бомбардиром лиги Артемом Фаворовым и сникла. Набрав в первой части турнира лишь 26 очков в 20-ти матчах, киевляне зимовали аж на 10-ом месте.

Еще в сентябре, после домашнего поражения от «Нефтяника-Укрнефть» (0:3) многолетний наставник «пивоваров» Сергей Солдатов ушел. Нет, сначала в отпуск, а в октябре уже в отставку. Его тут же подменил помощник Олег Мазуренко, но особо наладить турнирные дела не смог. Он закончил чемпионат девятым.

Неожиданность сезона

Ею смело можно назвать «Нефтяник-Укрнефть». Хоть подопечные Владимира Кныша и финишировали только на шестом месте, но были очень неприятным соперником для многих команд. В частности, им хотя бы раз, но удавалось отбирать очки у всех команд первой пятерки («Ильичевец», «Десна», «Верес», «Гелиос», «Колос»). Нефтяники стали первыми, кому удалось отобрать очки в этом чемпионате у безраздельно лидировавшего «Ильичевца», случилось это в 9-м туре (1:1).

Плюс ахтырские ребята порадовали своих болельщиков и пошумели в Кубке Украины, где были поочередно биты команды Премьер-лиги «Черноморец» (2:0) и «Волынь» (2:1). Плюс неплохая, боевая встреча с «Динамо» в четвертьфинале, хоть и была проиграна 0:1, но за нее точно не должно быть стыдно.

Реинкарнация сезона

«Горняк-Спорт» перенес ее, реинкарнацию, уже после Нового Года. В первой половине сезона дела у команды шли худо: неутешительные результаты, 12 проведенных туров в зоне вылета, плюс скандальный поединок против «Ильичевца». Из-за этого инцидента покинуло немало футболистов, плюс не выдержал и Игорь Жабченко, который оставил пост главного тренера.

Уже в Новом году обновленный «Горняк-Спорт» с новым опытным рулевым Сергеем Пучковым, по-хорошему помешанном на атаке, начал выбираться из ямы и значительно улучшил свои результаты. Что помогло в итоге занять 11-е место в итоговой таблице.

Интрига сезона

Кроме драки за второе место, другая главнейшая интрига сезона, особенно второй его части, сохранялась на противоположном конце таблицы вплоть до финишных туров. Кто же все-таки опуститься во вторую лигу? Если «Тернополь» изначально был обречен (после царствования одиозного президента-тренера Ивана Марущака на месте команды осталось пепелище и уверенное последнее место), то судьба других претендентов на вылет была в их руках. Например, «Скала» к 10-ому туру шла на приличном 11-ом месте, а «Буковина» и вовсе располагалась строчкой выше.

Все сломалось зимой. Руководство «Скалы» только в последний момент решило не снимать команду с чемпионата, по сути, заменив ее юниорским составом во главе с тренером молодежи Гнативым. Сменился наставник и у черновчан, вместо Шищенко пришел Ратий. В итоге весной сразу четыре команды вели борьбу за выживание.

Раньше всех обеспечил себе положительный результат «Ингулец». А вот «Николаев», «Сумы» и «Буковина» решали задачку вплоть до последнего тура. В нем все и решилось, «Николаев» благодаря дебютному голу в чемпионате Куценко сумел обыграть «Авангард» и остаться в дивизионе. «Сумы» и «Буковина» выясняли все в очном противостоянии. Удача сопутствовала сумчанам, они выиграли 2:0 и обеспечили себе переходные матчи. Буковинцы же вместе с соседями по Западной Украине опустились во вторую лигу.

В дальнейшем «Сумам» удалось в переходных матчах обыграть четвертую команду второй лиги «Балканы» (2:0 и 1:1) и остаться в первом дивизионе.

Поляна сезона

Несмотря на то, что все участники благополучно финишировали в турнире, не обошлось без очередного «снятия с чемпионата». И снова «Полтавы». После технического поражения от «Шахтера», которое его клуб потерпел в 1/4 финала Кубка Украины из-за непригодного домашнего газона, импульсивный президент горожан Леонид Соболев в который раз пригрозил сняться с чемпионата. И даже направил в ПФЛ соответствующее письмо.

Поостыл и команда доиграла первенство, заняв 12-ое место. Что, тем же Соболевым было признано «неудовлетворительным результатом», и наставник «зелено-белых» Юрий Ярошенко распрощался с работой. Ему на смену уже пришел экс-тренер молодежки «Ворсклы» Владимир Прокопиненко.

Команда сезона

Здесь без вариантов. Как заанонсировал «Ильичевец» прошлым летом намерения наконец-то вернуться в УПЛ, так весь год и делал для этого все возможное. Началась работа с отставки предыдущего рулевого – Валерия Кривенцова, занявшего в прошлом чемпионате четвертое место. Вместо него пришел более опытный Александр Севидов: не очень фартовый в «вышке», зато уже выигрывавший первую лигу с «Говерлой», и вторую с донецким «Металлургом».

Плюс летом состав пополнили видавшие виды футболисты Насонов, Тищенко, Кожанов, Фомин, которые значительно усилили коллектив. Уже с первых туров мариупольцы оказались на лидирующих позициях, выиграв восемь стартовых матчей подряд. А начиная с четвертого тура, команда не упускала первое место вплоть до конца сезона. Да и вообще за первый круг ребята проиграли лишь два матча, за второй — всего один.

В итоге семь очков отрыва от второго места, уверенное и заслуженное чемпионство, а с ним и выход в УПЛ. Наверняка летом теперь уже не «Ильичевец», а «Мариуполь» ждет серьезное усиление, ведь, по словам Севидова, в таком составе команда не готова бороться с командами Премьер-лиги.

Игрок сезона

На это звание претендовало сразу несколько футболистов, Руслан Степанюк стал лучшим бомбардиром чемпионата (24 мяча) и помог «Вересу» финишировать в тройке. Его тезка Кисиль наколотил 17 мячей, стал вторым в снайперской гонке и подсобил «Ильичевцу» взять чемпионство, правда, в плане результативности немного смазал конец первой части сезона, когда не мог забить восемь туров подряд. Но все же рискнем определить в герои сезона еще одного футболиста-чемпиона — полузащитника «Ильичевца» Дениса Кожанова.

29-летний хавбек имеет огромный опыт выступления в Премьер-лиге, плюс уже становился победителем первой лиги в сезоне 2012/13 в составе «Севастополя». В нынешнем чемпионате Кожанов был незаменимым звеном в игровых построениях Александра Севидова, сумел забить восемь мячей, сделал девять ассистов, дважды признавался героем тура (23-го и 32-го) по версии ПФЛ. Плюс именно Кожик стал героем чемпионского матча 32-го тура против «Колоса» (3:1): сначала его подача в штрафную соперника завершилась автоголом, а после Денис и сам дважды поразил ворота коваливской команды.

Сборная сезона

Константин Махновский («Десна») — Вадим Мельник («Десна»), Сергей Борзенко («Верес»), Сергей Лобойко («Гелиос») — Дмитрий Мишнев («Ильичевец») — Антон Котляр («Верес), Александр Поздеев («Нефтяник»), Денис Кожанов («Ильичевец»), Егор Картушов («Десна») — Руслан Кисиль («Ильичевец»), Руслан Степанюк («Верес»).

Иван АНДРЕЙЧЕНКО