Албанский Скендербеу лишен титула чемпиона Албании

Футбольная федерация Албании лишила «Скендербеу» чемпионского титула сезона-2015/16 из-за влияния на результаты методами, которые противоречат этике спорта, сообщает AP. Клуб был оштрафован на 16,6 тысячи долларов, а следующий чемпионат команда начнет с «-12» очками.

Остается непонятным, будет ли передан титул сезона-2015/16 «Партизани», который занял в итоговой таблице второе место. В прошлом сезоне УЕФА исключил «Скендербеу» из еврокубков. Клуб подозревается в проведении 50 договорных матчей с 2011 года.