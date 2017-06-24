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Албанский Скендербеу лишен титула чемпиона Албании

Новый сезон команда начнет с -12

  • 24.06.2017 16:11
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Футбольная федерация Албании лишила «Скендербеу» чемпионского титула сезона-2015/16 из-за влияния на результаты методами, которые противоречат этике спорта, сообщает AP. Клуб был оштрафован на 16,6 тысячи долларов, а следующий чемпионат команда начнет с «-12» очками.

Остается непонятным, будет ли передан титул сезона-2015/16 «Партизани», который занял в итоговой таблице второе место. В прошлом сезоне УЕФА исключил «Скендербеу» из еврокубков. Клуб подозревается в проведении 50 договорных матчей с 2011 года.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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