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Дерлис Гонсалес хочет вернуться в Олимпию

Клубам нужно уладить финансовые вопросы

  • 24.06.2017 16:07
  • 640 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Динамомания
© Динамомания

Полузащитник «Динамо» и сборной Парагвая Дерлис Гонсалес выразил желания вернуться в парагвайский клуб «Олимпия», чтобы помочь команде в матчах чемпионата и Копа Судамерикана.

Отметим, что «Олимпию» покидает молодой и талантливый форвард Себастьян Феррейра, которого бы и мог заменить Дерлис.

- Это хороший вариант для меня, так как я уже тренировался с «Олимпией». Но, к сожалению, это вопрос не ко мне, ведь есть и другие проблемы. Но желание у меня есть, - цитирует Гонсалеса Cronica.

Одной из главных причин, которые могут воспрепятствовать этому переходу, издание считает финансовый фактор. Но учитывая желания игрока, возможно, появится вариант с его арендой, пишет портал.

К тому же имеется желание самого футболиста вернуться в клуб, цвета которого он когда-то защищал.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    zhyr
      zhyr, 24.06.2017 16:19
    0
    не ти один хочеш цього
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