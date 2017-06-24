Дерлис Гонсалес хочет вернуться в Олимпию

Полузащитник «Динамо» и сборной Парагвая Дерлис Гонсалес выразил желания вернуться в парагвайский клуб «Олимпия», чтобы помочь команде в матчах чемпионата и Копа Судамерикана.



Отметим, что «Олимпию» покидает молодой и талантливый форвард Себастьян Феррейра, которого бы и мог заменить Дерлис.



- Это хороший вариант для меня, так как я уже тренировался с «Олимпией». Но, к сожалению, это вопрос не ко мне, ведь есть и другие проблемы. Но желание у меня есть, - цитирует Гонсалеса Cronica.



Одной из главных причин, которые могут воспрепятствовать этому переходу, издание считает финансовый фактор. Но учитывая желания игрока, возможно, появится вариант с его арендой, пишет портал.



К тому же имеется желание самого футболиста вернуться в клуб, цвета которого он когда-то защищал.