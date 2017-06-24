Владимир МАЗЯР: «Верес? На поле для тренировок гуси паслись»

Бывший тренер «Вереса» Владимир Мазяр рассказал о ситуации с увольнением из клуба и конфликте с руководством.

«Вхожу ли я в тренерский штаб «Вереса»? Я и сам не знаю. Фактически не имею возможности исполнять свои обязанности еще с апреля. Никаких документов об увольнении не получал от работодателей. Как и денег, если придерживаться их версии, что я все еще работал в «Вересе».

После матча на эмоциях тренер может сказать, что подает в отставку. Но процедура такова, что клуб ее принимает или не принимает и объявляет об этом. Я в отставку не ушел – я работал дальше и даже пошел в отпуск.

Поэтому я в очередной раз обращаюсь ко всему руководству и лично к Игорю Дедышину, потому что у него отключен телефон и я не могу к нему дозвониться: у вас на руках мои документы, вы обещали мне их отдать, или хотя бы предоставить официальный письменный ответ с объяснением, на каком основании меня уволили из клуба, как этого требует закон.

Неужели господин Дедышин не держит свое слово? За то, что я сделал для Ровно, я не заслужил такого отношения к себе.

Если бы я уволился из клуба, то за разрыв контракта нужно было бы заплатить 1 млн долларов. Если бы сам «Верес» меня досрочно увольнял, то я должен был получить 100 тыс долларов. Зная это, мог бы я написать заявление по собственному желанию?

Было одно на увольнение – как раз после того весеннего периода, когда мы проиграли 3 матча подряд. Причем, сначала я писал ее по семейным обстоятельствам, но спортивный директор переубедил меня, что нужно написать по собственному желанию. Считал, что так будет лучше для клуба.

Но я консультировался с юристами – на выполнение такого заявления законом предусмотрено 14 дней. Но за эти 2 недели меня не уволили – после этого «Верес» выиграл еще 3 матча подряд, а я исполнял свои обязанности, поэтому заявление не вступило в действие и не может считаться действительным. В доказательство этому и то, что я через несколько недель после его подачи ушел в отпуск.

Это был не отпуск, а фактически увольнение. Меня из отпуска никто не ждал, и фактически командой стали заниматься другие люди.

Драка с Хахлевым? Вы верите, что я мог бы нанести удар по лицу человека и не оставить при этом ни единого следа? Этого, конечно же, не было.

Придя в команду я узнал, что будет строиться стадион, развиваться инфраструктура, будет возможность проводить полноценные сборы. Но время шло, а тренировались мы там, где гуси ходят. Возможно, других это не интересует, но я же – главный тренер команды.

Я вижу, как парни сбивают ноги. У меня травматизм умножался на невозможность нормально тренирироваться. Поэтому, я не мог молчать.

Контракт с «Вересом» действителен еще на 2 года.

Я против обострения конфликта, но хотел бы, чтобы наступила ясность, и я мог продолжать зарабатывать на хлеб любимой профессией. Если же этот процесс и далее будет затягиваться, то я применю все рычаги, предусмотренные законодательством Украины», – сказал Мазяр.