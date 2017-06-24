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Пепе перейдет в Бешикташ на зарплату в 5 миллионов евро в год

Португальский защитник покинет Мадрид

  • 24.06.2017 15:48
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Португальский защитник мадридского «Реала» Пепе может сменить клуб уже этим летом.

Хавбеком интересуется ряд европейских клубов, но самое выгодное предложение пока поступило от «Бешикташа». Игрок хочет зарплат у в 5 миллионов евро в год и подъемные в размере 2,5 миллионов евро.

Ожидается, что Пепе подпишет с турецким клубом двухлетний контракт. Пепе достанется «Бешикташу» свободным агентом.

Источник — Sport.ua

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