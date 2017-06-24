Пепе перейдет в Бешикташ на зарплату в 5 миллионов евро в год

Португальский защитник мадридского «Реала» Пепе может сменить клуб уже этим летом.
Хавбеком интересуется ряд европейских клубов, но самое выгодное предложение пока поступило от «Бешикташа». Игрок хочет зарплат у в 5 миллионов евро в год и подъемные в размере 2,5 миллионов евро.
Ожидается, что Пепе подпишет с турецким клубом двухлетний контракт. Пепе достанется «Бешикташу» свободным агентом.
Источник — Sport.ua
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