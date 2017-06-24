Александр СЕВИДОВ: «Планируем подписать еще 2-3 футболиста»

24-го июня футболисты ФК «Мариуполь» завершили первый этап подготовки к новому сезону, который стартует уже 16-го июля. А завтра приазовцы отправятся на сбор в Пуща-Водицу. Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов подвел итоги домашнего сбора команды и рассказал о кадровой ситуации:

- Первый этап подготовки прошел стандартно. Все те ребята, которых мы хотели видеть в нашей команде, вышли из отпуска и начали подготовку к сезону. Работа проходит по плану. Сейчас футболисты получают большую нагрузку. Из-за специфики летней подготовки первый этап подготовки укороченный, но очень насыщенный. Мы проводили по две тренировки в день. Утром делаем акцент на беговой работе. Это сложная работа, тем не менее ребята тренируются в хорошем настроении. А вот второй сбор, который начнется 26-го июня в Пуща-Водице, будет уже более игровым с акцентом на тактические занятия.

Мы пригласили Славу Чурко. Он уже играл в Мариуполе и хорошо себя зарекомендовал. Сейчас Слава уже окреп, набрался опыта, поиграл за границей и почувствовал, что такое легионерский хлеб. Также у нас будет выступать Андрей Борячук. Это молодой перспективный футболист, который выступает на дефицитной для украинского футбола позиции нападающего. Надеюсь, Андрей нам поможет, так как у нас сейчас один «чистый» форвард — Руслан Фомин.

Планируем подписать еще 2-3-х новых футболистов. Нам нужен крайний защитник — эти позиции у нас практически не дублируются. Например, на правом фланге у нас сейчас микротравму получил Саша Насонов и на этой позиции практически некому играть. Есть еще ряд позиции, которые хотелось бы укрепить, но не думаю, что новичков будет много.

- Задачи на сезон уже поставлены?

- Еще нет. По приезду из Киева будет встреча с руководством Клуба, на которой нам и будет поставлена задача. Думаю, наша основная цель — закрепиться в Премьер-лиге. Да, за «Мариуполь» играют достаточно опытные футболисты, немало поигравшие и выигравшие в своей карьере. Но мы все-таки новички УПЛ, поэтому будем реалистами. Нашу же готовность покажут только игры чемпионаты.

- Не так давно представители «Динамо» и «Карпат» выразили обеспокоенность по поводу визита их футболистов в Мариуполь.

- Да, в последние 2-3 недели в прессе муссируется тема о проведении игр в Мариуполе. Но, наверное, после недавних событий на «Олимпийском» страшнее играть в Киеве, чем в Мариуполе. Согласитесь, что это ненормально, если «Мариуполь» не будет играть на своем стадионе в мирном городе. Это было бы неправильно!